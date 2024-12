Gabigol se emociona durante despedida do Flamengo

Gabigol, um dos ícones mais destacados da história recente do Flamengo, fez sua última partida vestindo a camisa rubro-negra em 8 de dezembro de 2024. Com o término do contrato ao final do ano, o jogador anunciou que não renovará com o clube. A despedida aconteceu após o jogo contra o Vitória, que terminou em empate de 2 a 2 no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão.

Ao se despedir, Gabigol emocionou muitos ao discursar sobre sua jornada no clube. Ele ressaltou a importância das experiências vividas no Flamengo e as conquistas que deixaram uma marca duradoura. Apesar dos troféus representarem seu sucesso, ele destacou que são os momentos e histórias compartilhadas que verdadeiramente permanecem para ele.

“Eu gostaria de agradecer vocês pelo carinho, pelos momentos difíceis que também a gente passou. Como eu falei aquele dia lá na final, né? Os troféus vão ficar aí, vão lá para o museu. Talvez a gente nem veja mais os troféus, mas o que fica mesmo é a história. Dos treinos, das viagens, das brigas, dos títulos, das finais… É o que eu levo no meu coração. Sem vocês não existiria tudo que aconteceu comigo ali dentro. Fui muito feliz. Eu saio muito tranquilo porque vivi tudo que tinha para viver. Então, o que eu peço para vocês agora é: aproveitem cada treino, cada momento, para quando chegar o dia de vocês saírem ou irem embora, vocês irem tranquilos como eu estou. Vivi tudo. As melhores coisas, as piores coisas. E o que vou levar no meu coração não são os troféus, não são as bandeiras, são vocês”

O Legado de Gabigol no Flamengo

Desde sua chegada em 2019, Gabigol construiu um legado impressionante, conquistando 13 títulos. Entre as principais vitórias estão duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. Com 161 gols em 308 partidas, destacam-se quatro gols em finais de Libertadores, que o colocaram entre os grandes do clube, superando lendas como Zico e Júnior.

Gabigol não apenas marcou gols, mas seu espírito competitivo e dedicação inspiraram tanto seus companheiros quanto a torcida. Seu legado vai além dos números, consolidando uma conexão com o Flamengo que poucos conseguiram alcançar.

O Adeus de Gabigol ao Flamengo

No discurso de despedida, Gabigol refletiu sobre sua história no Flamengo, agradecendo aos colegas de equipe e valorizando os momentos intensos que viveram juntos. Ele expressou ter deixado o clube realizado, após vivenciar os melhores e piores momentos de sua carreira, e encorajou seus colegas a aproveitar cada momento no Flamengo.

Interessantemente, a FlaTV não divulgou o vídeo completo deste discurso em seu canal oficial, coincidindo com o momento das eleições presidenciais do clube no dia seguinte. Apesar disso, o legado de Gabigol já está registrado na memória coletiva do clube e de seus fãs.

Os Próximos Passos de Gabigol

Com a saída do Flamengo, muita expectativa gira em torno dos próximos passos de Gabigol em sua carreira. Conhecido por sua determinação e habilidade, ele continua a ser um jogador valioso no cenário do futebol. Embora seu destino oficial ainda não tenha sido anunciado, há especulações sobre possíveis transferências para clubes de destaque fora do Brasil.

Independentemente de para onde sua jornada o leve, o impacto e a história que construiu no Flamengo serão um alicerce sólido para seus futuros desafios no futebol. Assim, Gabigol deixa um legado que ecoará por gerações entre os torcedores do Flamengo e admiradores do futebol.