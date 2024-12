Gabigol admite sonho de voltar ao Flamengo

Gabriel Barbosa, conhecido mundialmente como Gabigol, deixou um impacto duradouro no Flamengo, onde viveu experiências marcantes entre 2019 e 2024. Durante esse tempo, seu nome tornou-se sinônimo de gols e sucesso para o clube rubro-negro. Em 2024, Gabigol se despediu do Flamengo, recordando suas conquistas e manifestando o desejo de, quem sabe, um dia retornar.

A última partida de Gabigol pelo Flamengo foi especial, um confronto contra o Vitória, que terminou empatado em 2 a 2, no icônico Maracanã. Nesse jogo, não só marcou um gol, mas também foi ovacionado pelos fãs que sempre estiveram ao seu lado. Sua família estava presente, partilhando esse momento único, enquanto várias taças conquistadas ao lado do time eram exibidas como homenagem à sua influência.

“Seria um sonho (voltar um dia). Seria um sonho, confesso. Futebol a gente não sabe o que vai acontecer. Muita coisa aconteceu, mas como falei, sou muito grato e tenho uma promessa com aquele ali (Marcos Braz, vice-presidente de futebol) e ele sabe o que eu prometi a ele e o que ele prometeu para mim. Creio eu que um dia eu acho que volto”

Por que Gabigol é visto como Imortal no Flamengo?

Nos seis anos vestindo a camisa do Flamengo, Gabigol alcançou o status de lenda devido à sua entrega e pelos momentos inesquecíveis que proporcionou aos torcedores. Ele comentou que, mesmo no futuro, seu nome sempre surgirá quando se falar do clube carioca. Com 161 gols e 43 assistências em 308 partidas, Gabigol não se destacou só em números, mas também criou um laço emocional duradouro com a torcida.

Por Que Gabigol Deixou o Flamengo?

Deixar o Flamengo não foi uma decisão fácil para Gabigol, mas foi tomada após algumas discordâncias com a diretoria. No ano que antecipou o fim do seu contrato, havia expectativa de renovação; contudo, o clube decidiu seguir por um caminho diferente. Mesmo com o clamor público dos torcedores para que ficasse, Gabigol optou por partir, ressaltando que seu compromisso, uma qualidade ensinada e prezada por sua família, era mais importante que o vínculo perdido.

A Possibilidade de Retorno: Gabigol Voltar ao Flamengo?

Embora tenha fechado seu ciclo no Flamengo, Gabigol não descarta um retorno futuro. Ele afirmou que um dia voltar ao Flamengo seria um sonho realizado. Apesar da incerteza que envolve o futebol, as promessas mútuas feitas entre ele e o vice-presidente de futebol do clube mostram que um retorno é mais do que uma possibilidade, é uma vontade mútua que ambos esperam concretizar no momento oportuno.

O Legado de Gabigol no Flamengo

Gabigol deixa um legado no Flamengo que vai além dos seus feitos dentro de campo. Durante sua jornada, ele experimentou o Flamengo de uma maneira que supera o esporte, expressando gratidão a todos que conheceu no clube ao longo dos anos. Mesmo após sua saída, a forte conexão emocional e a afeição da torcida permanecem parte fundamental de seu legado no Flamengo, garantindo seu status de ícone do clube para as gerações futuras.