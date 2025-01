Fluminense se aproxima da contratação de Renê, ex-Flamengo

O Fluminense está prestes a concluir a contratação do lateral-esquerdo Renê, ex-jogador do Flamengo e Internacional. Após o término de seu contrato com o clube gaúcho, Renê estava disponível no mercado e deve assinar por dois anos com o time carioca.

A inclusão de Renê faz parte de uma estratégia do Fluminense para mesclar experiência e juventude em seu elenco. O técnico Mano Menezes, que já trabalhou com Renê no Internacional, teve influência significativa na contratação do atleta.

Como Está a Situação dos Laterais no Fluminense?

Atualmente, o Fluminense conta com dois laterais-esquerdos: Gabriel Fuentes, de 27 anos, e o jovem Esquerdinha, de 18 anos. No último ano, o clube enfrentou a saída de Marcelo, que deixou o clube após divergências com Mano Menezes, e Diogo Barbosa, que foi para o Fortaleza.

A aquisição de Renê busca consolidar a posição com um jogador experiente, além de garantir estabilidade e uma competição saudável pela titularidade na equipe.

Breve Histórico da Carreira de Renê

Renê começou sua carreira no Picos, do Piauí, e se destacou no Sport, chamando a atenção do Flamengo, onde jogou de 2017 a 2022. No Internacional, colaborou para fortalecer a defesa sob o comando de Mano Menezes. Sua experiência acumulada em clubes variados o torna um lateral de peso no futebol brasileiro.

Outros Reforços do Fluminense para 2025

Além de Renê, o Fluminense anunciou outras contratações relevantes para a temporada 2025, incluindo o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules, e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya.

O clube está também em negociação para o retorno do goleiro Marcelo Pitaluga, renovando várias áreas do plantel com novas adições e potenciais jovens talentos.

Impacto Potencial da Contratação no Time

A chegada de Renê ao Fluminense deve fortalecer não apenas a defesa, mas também trazer liderança ao campo, apoiada por sua vasta experiência em competições nacionais. A familiaridade com o técnico Mano Menezes pode facilitar sua adaptação ao sistema de jogo.

Espera-se que Renê contribua para consolidar o Fluminense como uma equipe competitiva e diversificada nas próximas duas temporadas.