Fluminense chega a acordo com German Cano para renovação de contrato

Germán Cano, um dos nomes mais destacados do futebol sul-americano nos últimos anos, está prestes a renovar seu contrato com o Fluminense. O atacante argentino se juntou ao Fluminense em 2022 e rapidamente se tornou uma peça central no time. Desde sua chegada, Cano demonstrou um desempenho excepcional, contribuindo significativamente para as vitórias do clube.

Publicidade

Durante seus primeiros anos no Brasil, Cano destacou-se como artilheiro, marcando um total de 84 gols em suas duas primeiras temporadas. Sua atuação brilhante foi crucial na histórica conquista da Libertadores, onde fez 13 gols, incluindo um tento decisivo na final contra o Boca Juniors. Estes feitos consolidaram seu lugar como um dos jogadores estrangeiros de maior sucesso na história do Fluminense.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais são os próximos passos para Germán Cano?

O atual contrato de Germán Cano com o Fluminense é válido até o final de 2025. No entanto, ambas as partes já chegaram a um acordo verbal para uma extensão até o final de 2026. Este novo contrato, que espera apenas a assinatura formal, foi resultado de negociações que ocorreram antes das celebrações de fim de ano. As conversas se intensificaram no início de 2025, com o argentino expressando algumas considerações antes de aceitar a proposta final do clube.

Desafios enfrentados por Germán Cano em 2024

A temporada de 2024 foi desafiadora para Germán Cano, que viu seu desempenho cair em relação aos anos anteriores. Lesões e dificuldades físicas afetaram sua eficiência no campo, resultando em apenas sete gols em 47 partidas. Apesar disso, sua contribuição e comprometimento com o clube permanecem inquestionáveis, fazendo com que o Fluminense deseje contar com ele por mais tempo.

Qual o legado de Germán Cano no Fluminense?

Com 91 gols marcados na camisa tricolor, Cano se tornou o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do clube, atrás apenas de ícones como Welfare e Russo. Seu impacto vai além dos números; ele trouxe experiência e liderança para o grupo, inspirando tanto os companheiros quanto os torcedores. Cano não apenas marcou gols, mas também construiu uma conexão especial com a torcida, que vê nele uma referência dentro e fora dos gramados.

Publicidade

Expectativas para o futuro no Fluminense

Com a renovação iminente, as expectativas para Cano são de que ele possa recuperar sua forma física ideal e continuar a ser uma força ofensiva crucial para o Fluminense. A permanência de Cano também simboliza a continuidade de um projeto de sucesso no clube, visando mais conquistas nos próximos anos. A torcida segue ansiosa para ver o que esse renomado atacante reservou para o futuro com a camisa tricolor.