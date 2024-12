Flamengo: veja todas as contratações da era Landim

Durante a gestão de Rodolfo Landim, de 2019 a 2024, o Flamengo fez um esforço notável em contratações, investindo significativamente em seu elenco. Este período destacou-se pela transformação do clube em uma potência no futebol nacional e internacional, atraindo grandes talentos e realizando aquisições estratégicas para fortalecer o time.

Rodolfo Landim, junto com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel, criou um Conselho de Futebol focado em decisões estratégicas sobre contratações. Ao longo dos seis anos de gestão, o Flamengo trouxe 41 jogadores, totalizando um investimento que superou um bilhão de reais.

Principais contratações sob a gestão Landim

Entre os jogadores mais importantes que chegaram ao Flamengo nesse período, destacam-se Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Filipe Luís, todos contribuindo de forma significativa para o sucesso do clube. Gerson e Michael tiveram casos especiais, sendo contratados em dois momentos diferentes, evidenciando o compromisso do clube em reinvestir em talentos.

Distribuição e impacto das contratações

O foco maior foi no setor ofensivo, com a contratação de 11 atacantes. A defesa também recebeu atenção com a chegada de nove zagueiros, indicando uma estratégia sólida tanto defensivamente quanto ofensivamente. Em contraste, apenas dois goleiros foram contratados, já que Diego Alves dominou a posição durante esse período.

2019:

Gabriel Barbosa

Gerson

Bruno Henirque

Rodrigo Caio

Arrascaeta

Rafinha

João Lucas

Pablo Mari

Filipe Luís

2020:

Gustavo Henrique

Pedro Rocha

Thiago Maia

Michael

Pedro

Léo Pereira

Isla

2021:

Andreas Pereira

Bruno Viana

Kenedy

David Luiz

2022:

Marinho

Fabrício Bruno

Pablo

Ayrton Lucas

Cebolinha

Vidal

Pulgar

Varela

2023:

Gerson

Luiz Araújo

Rossi

Alan

2024:

De La Cruz

Viña

Léo Ortiz

Carlinhos

Michael

Alex Sandro

Alcaraz

Plata

Estruturação das contratações ao longo dos anos

O ano de 2019 foi especialmente ativo, com nove contratações cruciais que ajudaram o clube a conquistar a Libertadores. Em 2024, o Flamengo também se destacou com a aquisição de oito jogadores, resultando em um dos maiores investimentos já feitos, parte de uma estratégia para fortificar o time em várias áreas.

Investimentos e resultados esportivos

Durante a gestão de Landim, o investimento médio foi de aproximadamente R$ 28 milhões por jogador, refletindo a ambição do Flamengo em manter um elenco competitivo capaz de enfrentar torneios nacionais e internacionais. Essa política de contratações atendeu às expectativas dos torcedores com conquistas e performances de alto nível, consolidando o clube como uma das forças principais no futebol latino-americano. As conquistas e o vínculo entre jogadores e torcida comprovam o sucesso desta estratégia ao longo do tempo.