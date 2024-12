Flamengo registrou 30 lesões em 2024

O Flamengo, uma das potências do futebol brasileiro, teve um ano repleto de desafios médicos com 30 lesões registradas. As contusões afetaram significativamente o desempenho e o planejamento do time, com uma prevalência de lesões musculares, especialmente na região posterior da coxa, que se repetiram frequentemente ao longo da temporada.

Essas lesões, junto com outros problemas de saúde, impactaram a formação da equipe em momentos críticos. A análise detalhada dos casos oferece insights importantes sobre a gestão médica do clube e os desafios dos jogadores em manter a forma física ideal.

Tipo de Lesão Mais Frequente no Flamengo

No último ano, a região posterior da coxa foi a mais afetada, causando oito ausências importantes. Dentre essas, cinco ocorreram na coxa direita e três na esquerda. Além disso, o time registrou dois casos de desconforto muscular e outras três lesões musculares sem detalhes específicos, sublinhando a complexidade dessas condições.

Esse padrão de lesões musculares sugere uma reflexão sobre as causas, que podem incluir falhas na preparação física ou sobrecarga de jogos. Desenvolver estratégias eficazes de prevenção é essencial para reduzir recorrências e melhorar o desempenho do time.

Jogadores Mais Atingidos por Lesões

De la Cruz foi um dos atletas mais afetados, participando de 41 dos 73 jogos do Flamengo e visitando o departamento médico quatro vezes por problemas como dores no ombro, trauma no joelho, e lesões na coxa direita, resultando em sua ausência em 13 partidas.

Everton Cebolinha enfrentou uma situação ainda mais grave com a ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, necessitando de cirurgia que o afastou de 38 jogos, impactando significativamente sua carreira e desempenho na equipe.

Recuperação de Jogadores Lesionados

O departamento médico do Flamengo adota uma abordagem individualizada sem prazos rígidos, focando na progressão de cada jogador. Márcio Tannure, gerente de saúde e desempenho, destaca a importância de seguir cada etapa do processo de reabilitação. Arrascaeta e Everton Cebolinha são esperados para retornar durante a próxima pré-temporada.

Viña e Pedro também permanecem em recuperação individual. Viña, com uma lesão multiligamentar, prevê retornar entre junho e agosto, enquanto Pedro se prepara para o Mundial de Clubes em junho.

Superando Desafios Médicos e Futuro do Time

Os desafios enfrentados pelo departamento médico do Flamengo destacam a importância de melhorar as estratégias de prevenção e tratamento de lesões. Aprender com as experiências deste ano é fundamental para implementar métodos mais eficazes. Com o retorno de jogadores-chave, o Flamengo espera um desempenho mais forte na próxima temporada, elevando o otimismo sobre o futuro do time.