Flamengo encaminha renovação com destaque da Copa do Brasil

O Flamengo está trabalhando para renovar o contrato do promissor volante Evertton Araújo, que vem se destacando na equipe principal. Com 21 anos, Evertton foi titular nos jogos decisivos da Copa do Brasil, evidenciando a necessidade de extensão de seu contrato. O objetivo da diretoria é garantir a permanência do jogador até o final de 2027.

Publicidade

O contrato atual de Evertton Araújo encerra no final de 2026, ainda com termos da sua época no sub-20. O clube pretende ajustar seu salário e elevar a multa rescisória para protegê-lo do interesse europeu. O Flamengo adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta por R$ 1,1 milhão junto ao Volta Redonda, que mantém os 30% restantes.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

A Importância da Renovação para o Flamengo

A renovação é estratégica para o Flamengo por várias razões. Primeiramente, Evertton demonstrou ser essencial no esquema do técnico Filipe Luís, sendo frequentemente sua escolha preferida para a posição.

Presença em Campo: Com 20 atuações nesta temporada, Evertton se consolidou como uma peça-chave.

Com 20 atuações nesta temporada, Evertton se consolidou como uma peça-chave. Valorização: O ajuste salarial é um reconhecimento ao seu bom desempenho.

O ajuste salarial é um reconhecimento ao seu bom desempenho. Proteção contra Assédio: A nova multa rescisória de cerca de 40 milhões de euros (R$ 245 milhões) visa protegê-lo de interesses de clubes internacionais.

Impacto da Renovação na Carreira de Evertton Araújo

O novo contrato sinaliza um forte compromisso do Flamengo com Evertton, refletindo sua crescente trajetória. Com este contrato, Evertton pode esperar:

Maior Visibilidade: Continuar como titular em um grande clube brasileiro pode facilitar seu reconhecimento internacional. Desenvolvimento Profissional: Trabalhando com técnicos renomados como Filipe Luís, ele tem a oportunidade de aprimorar significativamente suas habilidades. Estabilidade Financeira: O aumento salarial proporciona mais segurança financeira, permitindo foco total em seu desempenho esportivo.

Próximos Passos para o Flamengo e Evertton

Com as negociações em andamento, a expectativa é de uma breve oficialização da renovação, garantindo Evertton no Flamengo até 2027. Para o clube, isso significa manter um talento promissor, enquanto para o jogador, é a chance de se afirmar como titular e conquistar um potencial futuro no futebol internacional.

Publicidade

A administração do Flamengo vem incentivando a renovação e valorização de jovens talentos como Evertton, uma estratégia que pode render frutos na busca por títulos no Brasil e na América do Sul. Este contrato almeja um futuro compartilhado de sucesso para o Flamengo e Evertton.