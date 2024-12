Flamengo define perfil para substituto de Gabigol

O Flamengo encerrou 2024 com importantes conquistas, adicionando o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil à sua galeria de troféus. Olhando para 2025, o clube já delineia seus planos futuros. A prioridade da diretoria é manter o núcleo forte do elenco, reconhecido como um dos mais consistentes no futebol brasileiro.

Publicidade

Preservar o time, junto com o retorno de jogadores-chave como Pedro, Cebolinha e Viña, após recuperações de lesões, será central. Além disso, a diretoria estuda possíveis contratações cuidadosamente selecionadas, dependendo das saídas do elenco atual.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Gabigol: Um Novo Capítulo na História

Entre as mudanças confirmadas está a saída de Gabigol, um dos grandes ídolos recentes da torcida. O atacante optou por não aceitar a extensão de seu contrato e se despedirá do clube ao final da temporada. O técnico Filipe Luís, que permanece na liderança até o fim de 2025, já definiu o perfil desejado do novo reforço para substituir Gabigol.

O novo jogador deve trazer versatilidade e características que complementem as de Pedro, possibilitando um novo titular ou formando uma dupla dinâmica quando o camisa 9 retornar, esperado para maio.

Movimentações de Mercado do Flamengo

O Flamengo já despertou interesse de empresários que representam atacantes desejosos de integrar o elenco. O clube, porém, adota uma postura cautelosa e pretende aguardar o encerramento da temporada antes de iniciar negociações devido à eleição presidencial marcada para 9 de dezembro, que determinará a direção do clube pelos próximos três anos.

Publicidade

Os candidatos à presidência incluem Luiz Eduardo Baptista, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee.

Possíveis movimentações no mercado envolvem jogadores como Wesley e Fabrício Bruno.

A situação de David Luiz está indefinida com o término de seu contrato.

Perspectivas para o Flamengo

Com três partidas remanescentes em 2024, o Flamengo concentra seus esforços em ajustar o planejamento para 2025. Sem chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, o time garantiu sua presença na fase de grupos da Libertadores graças à vitória na Copa do Brasil.

O foco é encerrar o ano com força total, valorizando os atletas que se destacaram e continuando um projeto que visa firmar o clube como um dos líderes no futebol continental. A expectativa é de um Flamengo competitivo e pronto para os desafios que o novo ano trará.