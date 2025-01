Flamengo 2019: por onde andam os jogadores do ano histórico?

Depois de seis anos de grandes conquistas, o Flamengo se despediu de Gabigol, um dos maiores ídolos, deixando um rastro de sucesso. Da geração vitoriosa de 2019, restam Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson e Filipe Luís, agora como treinador.

Arrascaeta e Bruno Henrique renovaram com o Flamengo até 2026, enquanto Gerson tem contrato até 2027 após sua experiência na Europa. Filipe Luís trocou as chuteiras pela prancheta e assumiu o comando técnico do time principal, vencendo a Copa do Brasil 2024, prometendo manter o Flamengo no topo com sua visão e liderança.

Onde Estão os Heróis Rubro-Negros de 2019?

Os remanescentes daquele elenco campeoníssimo seguiram diferentes rumos no Brasil e no exterior. A seguir, exploramos onde esses jogadores continuam a brilhar no cenário futebolístico mundial.

Transformação de Filipe Luís: De Jogador a Treinador

Após pendurar as chuteiras no ano passado, Filipe Luís rapidamente se tornou técnico no Flamengo. Iniciando nas categorias de base, ele levou a equipe principal à vitória na Copa do Brasil de 2024, comprovando seu talento e capacidade de adaptação na nova função.

O Caminho dos Heróis da Libertadores 2019

Rodrigo Caio : Hoje no Grêmio, ele luta contra as lesões para prolongar sua carreira no clube além de 2024.

: Hoje no Grêmio, ele luta contra as lesões para prolongar sua carreira no clube além de 2024. Pablo Marí : Atualmente defendendo o Monza na Itália, ele continua sua trajetória no futebol europeu.

: Atualmente defendendo o Monza na Itália, ele continua sua trajetória no futebol europeu. Rafinha : Atua no Coritiba, sendo uma peça importante na defesa do time.

: Atua no Coritiba, sendo uma peça importante na defesa do time. Willian Arão : Após passagem rápida pela Turquia, é um dos destaques no Panathinaikos, Grécia.

: Após passagem rápida pela Turquia, é um dos destaques no Panathinaikos, Grécia. Everton Ribeiro: Se destacou no Bahia como um dos principais jogadores na temporada 2024.

Atuação Internacional dos Ex-jogadores do Flamengo

Os ex-jogadores do Flamengo de 2019 se espalharam pelo mundo, levando consigo o espírito do futebol brasileiro. Vitinho está no Al-Ettifaq, Arábia Saudita, e Piris da Motta no Cerro Porteño, Paraguai. Na Europa, César joga pelo Boavista, Portugal, e Thuler é zagueiro no Vissel Kobe, Japão.

Os Remanescentes do Time Alternativo de 2019

Renê : Exercendo papel fundamental no Internacional de Porto Alegre.

: Exercendo papel fundamental no Internacional de Porto Alegre. Lincoln : Segue carreira no SCR Altach, Áustria, após passagens por outros países.

: Segue carreira no SCR Altach, Áustria, após passagens por outros países. Rodinei: Após destaque no Olympiacos, renovou contrato até 2027.

A equipe de 2019 do Flamengo deixou uma marca indelével no futebol brasileiro. Enquanto alguns jogadores ainda estão em campo, outros já penduraram as chuteiras, contudo, as lembranças desses feitos permanecem vivas. Cada trajetória revela as múltiplas possibilidades do futebol, seja como jogadores ou treinadores.