Filipe Luís diz que será ‘demitido cada vez que perder’

Em uma fase decisiva da temporada, o Flamengo garantiu sua vaga na próxima Copa Libertadores ao conquistar a Copa do Brasil. No entanto, o técnico Filipe Luís salienta a importância de manter o foco nas partidas restantes do Brasileirão. Após um empate com o Atlético-MG, ele expressou seu desejo de implantar um estilo de jogo que reflita a identidade do clube, referindo-se a isso como o “DNA do Flamengo”.

Publicidade

Para Filipe Luís, a pressão é parte constante de sua rotina. Ele comentou que, a cada partida, enfrenta a possibilidade de demissão, o que demanda altos padrões de desempenho e dedicação dos jogadores. Essa visão é partilhada pelo elenco, que, sob sua orientação, busca manter a competitividade, mesmo com o título da Libertadores já assegurado.

“Eu conheço os meus jogadores, eu vejo como eles treinam, depois eu vejo a ambição que eles têm. Eu estou com o meu cargo em jogo todas as rodadas, eu penso isso, que eu vou ser demitido cada vez que eu perder o jogo, eu vivo em estado de alerta constantemente. E quem não está no mesmo estado de alerta que eu, provavelmente não vai jogar. Eu vejo os jogadores querendo, com ambição, no mesmo estado de alerta que eu. Isso me deixou muito tranquilo no treino de ontem, por exemplo. Quando eu vi eles treinando, eu falei ‘estou muito bem servido, não tenho dúvidas sobre o meu time, sobre a escalação, não tenho dúvida nenhuma’. Eu vi os jogadores treinando e querendo ganhar o jogo, além de carregar uma responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Todos os outros times vêm para vencer o campeão, isso nos motiva cada vez mais. A minha fome e ambição não param.”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Como o Flamengo enfrenta os Últimos Desafios?

Filipe Luís garante que motivação e comprometimento são abundantes no time. Valorizando a significância de cada confronto, ele visa utilizar os jogos finais do Brasileirão para consolidar seu estilo de jogo. A equipe está determinada a usar esta fase final para alinhar seu desempenho ao “DNA do Flamengo”, que a torcida tanto aprecia.

Os jogadores têm mostrado sinergia com a filosofia do técnico. Na recente partida contra o Atlético-MG, a equipe realizou 25 chutes, demonstrando esforço e adaptação rápida às novas estratégias. Filipe Luís ressalta que o compromisso dos jogadores proporciona confiança e tranquilidade para encarar os desafios que restam.

Publicidade

Próximos Desafios do Flamengo no Brasileirão

Com apenas cinco jogos pendentes, o Flamengo enfrenta desafios importantes no Campeonato Brasileiro. Os adversários serão Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Criciúma e Vitória, com três partidas fora de casa. Apesar das chances remotas de título, devido aos nove pontos de diferença para o Botafogo, o Flamengo busca encerrar a temporada em alta.

A agenda do Flamengo inclui os seguintes jogos:

Cuiabá (F) – 20/11, 19h (de Brasília)

– 20/11, 19h (de Brasília) Fortaleza (F) – 26/11, 20h (de Brasília)

– 26/11, 20h (de Brasília) Internacional (C) – 01/12, 16h (de Brasília)

– 01/12, 16h (de Brasília) Criciúma (F) – jogo ainda sem data e horário confirmados

– jogo ainda sem data e horário confirmados Vitória (C) – data e horário a definir

A Importância de Manter a Vontade de Vencer

Filipe Luís acredita que manter um estado de alerta é crucial para sustentar o desempenho competitivo do Flamengo. Ele confia que seus jogadores compartilham essa mentalidade, mostrando ambição não só nos jogos, mas também nos treinos. Para o treinador, essa perspectiva é vital para enfrentar adversários que veem o Flamengo como um alvo a bater, especialmente após a conquista da Copa do Brasil.

“Vou fazer de tudo para continuar ganhando, vou exigir o máximo dos jogadores, hoje eu vi um esforço extraordinário dos meu jogadores que acabaram de ser campeões e entramos com responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Fizemos 25 chutes com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado nunca. Isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube e a equipe. Isso me deixa muito feliz. O que eu vou fazer nesses próximos 5 jogos? Fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. Se Deus quiser, vou estar daqui a dois jogos também”

O compromisso em manter um alto padrão de excelência motiva a equipe a buscar vitórias nas últimas partidas. Com o título da Libertadores garantido, o Flamengo trabalha para encerrar o Brasileirão de maneira positiva, preparando-se para os desafios da próxima temporada.