Estádio do Flamengo: veja imagens do projeto e o que se espera

O Flamengo revelou na Gávea um projeto ousado para a construção de um novo estádio no local do gasômetro, aspirando ser um ícone no futebol nacional. A arena, com investimento previsto de R$ 2 bilhões, terá capacidade para 77.923 espectadores e superará em altura estádios renomados, como o Maracanã e o Camp Nou. A previsão de conclusão é para 15 de novembro de 2029.

Publicidade

A nova arena promete uma experiência mais envolvente e elétrica com uma distância de apenas 6,81 metros entre as arquibancadas e o campo. Além disso, contará com grandes painéis de LED, totalizando 6.200m², incluindo um painel interno 360º para aprimorar a visibilidade para todos os presentes.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Financiamento do Projeto

O Flamengo desenvolveu um plano financeiro abrangente para garantir a execução do novo estádio. A principal estratégia é a venda dos Naming Rights, estimada em R$ 1,5 bilhão por 20 anos. Também está planejada a venda adiantada de mil cadeiras perpétuas por R$ 187 milhões e cinco mil cadeiras por um prazo de cinco anos no valor de R$ 183 milhões.

Adicionalmente, o clube espera arrecadar R$ 100 milhões com a comercialização de 28 camarotes por cinco anos, e prevê a venda do potencial construtivo da Gávea por aproximadamente R$ 497 milhões.

Destaques do Novo Estádio

O projeto do novo estádio do Flamengo possui características impressionantes, com mais de 304 mil metros quadrados de área construída, incluindo 154 camarotes e 90 mini boxes. A estrutura oferecerá 1.600 vagas de estacionamento e contará com 84 bares e restaurantes, visando proporcionar comodidade aos fãs.

Publicidade

Com 60 metros de altura, o novo estádio sobressairá comparado a muitas arenas conhecidas, mesmo sendo mais baixo que o Estádio Nilton Santos. As tecnologias modernas são enfatizadas nos vastos painéis de LED, que além de decorar a arena, aprimoram a qualidade dos eventos.

Estádio do Flamengo. Fonte: divulgação / Flamengo

Estádio do Flamengo. Fonte: divulgação / Flamengo

Estádio do Flamengo. Fonte: divulgação / Flamengo

Estádio do Flamengo. Fonte: divulgação / Flamengo

Estádio do Flamengo. Fonte: divulgação / Flamengo

Estádio do Flamengo. Fonte: divulgação / Flamengo

Estádio do Flamengo. Fonte: divulgação / Flamengo

Estádio do Flamengo. Fonte: divulgação / Flamengo

Impacto e Futuro do Clube

A construção do estádio no gasômetro representa não só avanços financeiros e arquitetônicos, mas também reflete a intenção do Flamengo de fortalecer sua herança e trazer benefícios para a comunidade local. O projeto, ao atrair grandes eventos, tem o potencial de impulsionar o comércio local e criar novas oportunidades de trabalho.

O novo estádio será um ativo importante para incrementar a receita do clube e marcará um novo capítulo no futebol brasileiro, sustentando a hegemonia do Flamengo dentro e fora dos campos.