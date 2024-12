Douglas Costa foi eleito o pior reforço da temporada, veja lista

Douglas Costa, atacante com passagens por grandes clubes europeus, enfrentou uma temporada desafiadora em seu retorno ao futebol brasileiro em 2024. Sua contratação pelo Fluminense despertou grandes expectativas entre os torcedores, mas os resultados em campo ficaram aquém do esperado. Com 3.160 votos na enquete realizada pelo GE, Costa foi eleito o pior reforço, refletindo a insatisfação da torcida com seu desempenho.

Publicidade

Contratado no final de janeiro de 2024, Douglas Costa assinou com o Fluminense até meados de 2025, mas a relação foi encerrada antecipadamente. Durante sua passagem, o atacante participou de 22 partidas sem marcar gols. As críticas da torcida culminaram em uma rescisão de contrato em julho, encerrando sua breve passagem pelo clube carioca.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Outros Jogadores de Desempenho Insatisfatório em 2024

Logo após Douglas Costa, Pedro Raul, centroavante do Corinthians, também sofreu críticas destacadas. Ele foi considerado o segundo pior reforço, com 1.391 votos, representando 12,61% do total. Adquirido do Toluca-MEX por US$ 5 milhões, Pedro Raul não conseguiu uma atuação impactante no Corinthians, marcando apenas três gols em sete jogos, sendo o último em abril.

Bernard, meio-campista do Atlético-MG, completa o trio dos reforços decepcionantes com 1.324 votos, correspondendo a 12,03%. Após uma passagem pela Europa, Bernard participou de 26 jogos, começando como titular em 19, mas sem gols ou assistências, frustrando a torcida do Galo.

Razões para Desempenhos Abaixo do Esperado

Vários fatores podem explicar o desempenho insatisfatório desses jogadores renomados ao voltar ao Brasil. Primeiramente, a adaptação ao estilo e intensidade do futebol local pode ser um desafio. Além disso, questões físicas ou pessoais podem afetar a performance de atletas no final de suas carreiras.

Publicidade

A pressão dos clubes e dos torcedores também é significativa. Esses jogadores muitas vezes são vistos como salvadores ou ídolos esperados para mudar rapidamente a trajetória dos times. Quando não atendem às expectativas, a decepção se torna evidente, como no caso de Douglas Costa, Pedro Raul e Bernard.

Lista Completa dos Reforços Decepcionantes de 2024

Douglas Costa (Fluminense): 3.160 votos – 28,66%

(Fluminense): 3.160 votos – 28,66% Pedro Raul (Corinthians): 1.391 votos – 12,61%

(Corinthians): 1.391 votos – 12,61% Bernard (Atlético-MG): 1.326 votos – 12,03%

(Atlético-MG): 1.326 votos – 12,03% Philippe Coutinho (Vasco): 922 votos – 8,36%

(Vasco): 922 votos – 8,36% Felipe Anderson (Palmeiras): 791 votos – 7,17%

(Palmeiras): 791 votos – 7,17% Caio Paulista (Palmeiras): 713 votos – 6,47%

(Palmeiras): 713 votos – 6,47% Alario (Inter): 600 votos – 5,44%

(Inter): 600 votos – 5,44% Terans (Fluminense): 568 votos – 5,15%

(Fluminense): 568 votos – 5,15% Óscar Romero (Botafogo): 507 votos – 4,60%

(Botafogo): 507 votos – 4,60% Walace (Cruzeiro): 308 votos – 2,79%

(Cruzeiro): 308 votos – 2,79% Renato Augusto (Fluminense): 240 votos – 2,18%

(Fluminense): 240 votos – 2,18% Diego Costa (Grêmio): 181 votos – 1,64%

(Grêmio): 181 votos – 1,64% Pavon (Grêmio): 118 votos – 1,07%

(Grêmio): 118 votos – 1,07% Nikão (Athletico): 114 votos – 1,03%

(Athletico): 114 votos – 1,03% Lucas Halter (Botafogo): 88 votos – 0,80%

Esta lista mostra como o futebol é complexo, onde a reputação e altos investimentos nem sempre garantem sucesso em campo. Esses casos levantam questões importantes sobre gestão de carreira e expectativas no esporte.