Dono do Cruzeiro diz que ‘vendeu bois’ para contratar Dudu

Em dezembro de 2024, o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do atacante Dudu, ex-jogador do Palmeiras. Essa movimentação surpreendeu muitos, dado que anteriormente houve um impasse que impediu a transferência. O contrato com o Cruzeiro foi firmado por três temporadas, até o final de 2027.

Publicidade

A negociação foi facilitada pelo fato de Dudu estar livre no mercado após rescindir seu contrato com o Palmeiras, permitindo ao Cruzeiro integrá-lo sem custos de transferência, arcando apenas com seu salário. Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro, destacou a economia como um benefício inesperado para o clube.

“Tive que vender uns bois e tudo que eu tinha só para pagar o primeiro salário (risos)”

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem é Dudu?

Nascido em Goiânia, Dudu iniciou sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro antes de ganhar destaque no Palmeiras, onde se tornou ídolo da torcida ao conquistar vários títulos nacionais e estaduais.

Seu talento como atacante, aliado à vasta experiência, faz de Dudu uma adição valiosa para o elenco do Cruzeiro. Espera-se que ele traga não apenas habilidade em campo, mas também liderança e inspiração para os jogadores mais jovens.

Motivações da contratação

A contratação de Dudu pelo Cruzeiro foi impulsionada por fatores estratégicos. Sua experiência e histórico são valiosos para um time em renovação e crescimento. A rescisão com o Palmeiras permitiu um acordo financeiramente vantajoso.

Publicidade

Pedro Lourenço mencionou que a transação sem custos de transferência impactou positivamente as finanças do clube, viabilizando o investimento em outras áreas ou reforços. A chegada de Dudu gera grandes expectativas entre os torcedores para a temporada de 2025.

Preparação para 2025 e expectativas

Com Dudu, o Cruzeiro planeja uma pré-temporada promissora, com parte dos treinamentos nos Estados Unidos. A apresentação oficial do jogador será no início de janeiro, quando ele será integrado ao time.

A torcida espera que Dudu seja um elemento transformador no elenco. A direção e a comissão técnica acreditam que ele poderá desempenhar um papel crucial na busca por títulos e inspirar os jovens jogadores.

Próximos passos do Cruzeiro com Dudu

Com a chegada de Dudu, o Cruzeiro tem um plano estratégico para maximizar seu desempenho, visando objetivos em competições nacionais e internacionais.

Integração no elenco: Dudu será rapidamente integrado ao estilo de jogo da equipe.

Dudu será rapidamente integrado ao estilo de jogo da equipe. Liderança: Espera-se que ele lidere dentro e fora de campo, apoiando os menos experientes.

Espera-se que ele lidere dentro e fora de campo, apoiando os menos experientes. Desempenho: A expectativa é que Dudu mantenha a forma física e contribua com gols e assistências.

O Cruzeiro aposta que sua presença inspirará tanto no campo quanto no vestiário, alavancando o time a um novo patamar de competitividade.