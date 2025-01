Dínamo Moscou recusa nova proposta do Botafogo por Bitello

Recentemente, Bitello tem se destacado no mercado de transferências. Com 24 anos, o meio-campista do Dínamo Moscou atraiu a atenção do Botafogo, que busca incorporá-lo ao seu elenco. Mesmo após a segunda oferta rejeitada, o clube carioca permanece firme nas negociações.

Publicidade

O Dínamo Moscou recusou uma proposta de 13 milhões de euros (cerca de R$ 82,3 milhões) feita pelo Botafogo, indicando que a transação será complicada. No entanto, as negociações continuam, e o desejo do jogador de sair da Rússia devido à instabilidade no país pode favorecer as tratativas.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Papel de Bitello no Dínamo Moscou

Desde que se juntou ao Dínamo Moscou em setembro de 2023, Bitello tem brilhado em campo. Com 47 partidas disputadas, 11 gols e dez assistências, ele se tornou essencial no meio de campo do time russo. Sua habilidade tanto na criação de jogadas quanto na finalização o torna um jogador versátil, uma característica apreciada por muitos clubes.

Por que o Botafogo está de olho em Bitello?

O Botafogo enxerga em Bitello a chance de elevar a qualidade de seu time. A versatilidade e o desempenho do atleta o tornam uma adição valiosa, fortalecendo o meio-campo e aumentando as opções táticas do treinador. Além disso, sua idade oferece uma perspectiva de investimento a longo prazo, considerando tanto o seu desempenho quanto uma valorização futura.

Os Desafios do Botafogo para Contratar Bitello

O maior desafio para o Botafogo é chegar a um acordo financeiro satisfatório para o Dínamo Moscou e o jogador. Anteriormente, uma oferta de 12 milhões de euros já havia sido rejeitada, sugerindo que o valor necessário para selar a transferência pode ser alto. O Botafogo também precisa avaliar o impacto de uma transferência de elevado valor em seu orçamento e nos futuros projetos.

Publicidade

Enquanto as negociações continuam, o foco do Botafogo em contratar Bitello permanece, na crença de que sua presença pode ser crucial na busca por títulos. As discussões devem se intensificar nas próximas semanas, e a habilidade de negociação das partes envolvidas será essencial para o resultado dessa possível transferência.