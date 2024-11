De La Cruz comenta sobre saída do Flamengo em 2025

Nicolás De la Cruz, atual meio-campista do Flamengo, vivenciou um ano agitado em 2024. Desde sua chegada ao time carioca, ele jogou 38 vezes, marcando dois gols e fornecendo cinco assistências. Este artigo revisita sua jornada no Flamengo e explora rumores recentes sobre uma possível transferência.

Publicidade

Contratado no final de 2023, De la Cruz veio do River Plate como uma estrela aguardada pela torcida rubro-negra. O uruguaio, em entrevistas recentes, afirmou que, embora haja especulações sobre um retorno ao clube argentino, ele está contente em seu atual momento no Flamengo. Esta satisfação se reflete em seu desempenho em campo e no relacionamento positivo que desenvolveu com a equipe.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

De la Cruz considera deixar o Flamengo?

Rumores têm circulado sobre um possível retorno de De la Cruz ao River Plate, mas ele negou essas especulações. Em entrevista à ESPN Argentina, o meio-campista enfatizou que não contempla essa possibilidade agora. “Estou feliz no Flamengo, vivendo uma fase importante da minha carreira e desejo mostrar meu valor aqui”, declarou o jogador.

Ele também realçou a conexão com o técnico Marcelo Gallardo, mas esclareceu que ambos concordam que não é o momento para uma mudança. Mesmo com a rede de amizades e ligações antigas no River, seu foco atual permanece no compromisso com o Flamengo.

Futuro no Flamengo e Reabilitação de Lesão

O contrato de De la Cruz com o Flamengo é válido até dezembro de 2028, após sua contratação que custou cerca de R$ 77 milhões ao clube brasileiro. No entanto, em 2024, sua jornada foi interrompida por uma lesão na coxa direita.

Publicidade

O incidente aconteceu durante a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em outubro, e ele está em recuperação desde então. O Flamengo espera seu retorno após a próxima data FIFA, visando os últimos desafios da temporada.

Impacto de De la Cruz no Flamengo

Mesmo com a lesão, De la Cruz fez uma contribuição significativa ao Flamengo neste ano. Adaptou-se rapidamente ao estilo de jogo, mostrando ser um meio-campista versátil e dinâmico. Sua capacidade de criar jogadas e apoiar na defesa foi crucial para o desempenho do time.

Além disso, sua experiência internacional tem sido apreciada pela comissão técnica e pelos colegas, adicionando um toque de qualidade ao meio-campo rubro-negro.

Expectativas para De la Cruz em 2025

Com a recuperação em curso, as expectativas para 2025 são promissoras. Se puder retornar ao campo antes do ano acabar, De la Cruz poderá reforçar o Flamengo em competições significativas. Sua habilidade e visão de jogo certamente serão adições valiosas ao elenco.

Os torcedores aguardam que ele continue desempenhando um papel fundamental na busca por títulos e no fortalecimento do time, consolidando sua presença como um dos principais jogadores do Flamengo hoje.