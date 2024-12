Cruzeiro pede desconvocação de goleiro da Seleção

O Cruzeiro enfrenta um dilema administrativo nesta temporada envolvendo o goleiro Otávio. Convocado para representar a Seleção Brasileira Sub-20 no Campeonato Sul-Americano, que será realizado de 23 de janeiro a 16 de fevereiro de 2025 na Venezuela, o clube tenta garantir sua presença na pré-temporada.

A diretoria celeste solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberação do jogador com o objetivo de tê-lo disponível para a pré-temporada nos Estados Unidos. Durante esse período, o Cruzeiro participará da Inter&Co Soccer Week, um evento significativo para a preparação do time.

Importância de Otávio na Pré-Temporada

A participação de Otávio na Inter&Co Soccer Week é considerada vital. O clube planeja ter seus principais jogadores durante a preparação, e a ausência de Otávio poderia prejudicar a estratégia da equipe. Essa decisão sublinha a importância de uma preparação de qualidade para a temporada.

A convocação de Otávio foi feita por Ramon Menezes, técnico da Seleção Sub-20. O Brasil, como cabeça de chave do Sul-Americano 2025, enfrentará seleções de peso como Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia na fase de grupos. Enquanto isso, o Cruzeiro espera pela resposta da CBF ao seu pedido.

Situação Atual do Goleiro Anderson

Em paralelo, o Cruzeiro está negociando a transferência do goleiro Anderson para o Atlético-GO. Conforme o CEO Alexandre Mattos, Anderson busca mais tempo em campo, uma mudança impulsionada pela presença do titular Cássio na equipe.

O Cruzeiro manterá uma parte dos direitos econômicos de Anderson após sua transferência, visando potencial lucro futuro. O contrato dele com o Atlético-GO será de três anos, prolongando sua trajetória no futebol brasileiro.

Preparações para a Transição

Com a saída de Anderson, o Cruzeiro reestruturou seu quadro de goleiros, contando agora com Cássio, Léo Aragão e o jovem Otávio. Esta foi uma decisão estratégica para aliar os interesses do atleta aos objetivos do clube na próxima temporada.

A escolha do Atlético-GO reflete o desejo de Anderson por mais minutos em campo e também a estratégia do Cruzeiro de manter boas relações no mercado futebolístico.

O Cruzeiro continua a equilibrar a transição de seus goleiros enquanto se prepara para os desafios futuros. Agora, o clube aguarda o veredito da CBF sobre Otávio e monitora os próximos passos de Anderson em sua nova equipe.