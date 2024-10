Corinthians perde atacante por lesão até o final da temporada

Na recente temporada, o Corinthians enfrenta um novo desafio com a lesão do atacante Héctor Hernández, que ficará afastado dos gramados após uma torção no joelho direito. O incidente ocorreu durante um treinamento no dia 22, o que levou a exames que confirmaram a gravidade da situação. Hernández havia se juntado ao elenco do Alvinegro na última janela de transferências, mas sua participação tem sido limitada pelas circunstâncias.

Com a rápida adaptação de Memphis Depay, outra estrela do Corinthians, Hernández encontrou dificuldades para se firmar como titular. A ausência do atacante oferece ao técnico uma oportunidade para utilizar outros talentos do elenco. A equipe paulista continuará sua jornada na Copa Sul-Americana sem o atacante, mas mantém confiança nas opções disponíveis.

Quais são as alternativas para o ataque do Corinthians?

Mesmo sem Hernández, o Corinthians não enfrenta escassez de opções no ataque. O time ainda conta com jogadores experientes, como Yuri Alberto, Giovane e Pedro Raul, que são centroavantes de ofício. Além disso, nomes versáteis como Memphis Depay e Ángel Romero oferecem flexibilidade, podendo atuar na posição quando necessário. Essa diversidade no elenco garante que o clube tenha alternativas estratégicas dependendo do adversário e do contexto do jogo.

Estratégia do Corinthians para a Copa Sul-Americana

O próximo desafio do Corinthians é o confronto com o Racing, da Argentina, na semifinal da Copa Sul-Americana. A partida de ida está marcada para ocorrer na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 24 às 21h30, horário de Brasília. O técnico do Timão precisará decidir a melhor formação tática sem Hernández, aproveitando ao máximo o potencial dos outros atacantes disponíveis.

Histórico na Competição e Impacto da Lesão

Historicamente, o Corinthians tem mostrado resiliência em competições continentais, e a atual campanha na Copa Sul-Americana não é exceção. A lesão de Hernández é um revés, mas a equipe já lidou com adversidades semelhantes no passado. A profundidade do elenco será uma vantagem significativa à medida que o time busca consolidar sua posição no cenário internacional.