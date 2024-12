Corinthians é condenado a 60 mil reais de multa por cabeça de porco

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recentemente multou o Corinthians devido a um incidente ocorrido durante um clássico contra o Palmeiras. No dia 4 de novembro, um torcedor lançou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena, o que gerou grande repercussão e resultou no julgamento do clube pela 4ª Comissão Disciplinar.

A ameaça de perda de mandos de campo pairava sobre o Corinthians, mas a sanção ficou limitada a uma multa de R$ 60 mil. Esta decisão foi atenuada pela cooperação do clube nas investigações, o que evitou uma penalidade mais severa. O incidente evidencia a complexidade das relações entre clubes, torcedores e autoridades esportivas, levantando questões sobre comportamento nos estádios.

Responsabilidade pelo Acontecimento

O torcedor envolvido, Rafael Modilhane, é identificado como sócio do Corinthians. Em vídeo nas redes sociais, ele admitiu ter comprado a cabeça de porco, mas negou o lançamento. Em depoimento à 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), afirmou que planejava apenas fotografar o objeto no estacionamento como uma “brincadeira”.

Modilhane disse: “Eu joguei para o setor sul. Não tinha nada combinado com ninguém. Eu não sabia que ia repercutir.” Sua declaração mostra como ações individuais podem ter repercussões inesperadas, especialmente em eventos esportivos de grande magnitude.

Decisão do STJD

Além da multa de R$ 60 mil pelo incidente com a cabeça de porco, o Corinthians foi multado em mais R$ 35 mil devido a um protesto da torcida contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A faixa exibida continha a frase “CBF = Corrupção Brasileira de Futebol”, representando uma forte crítica à entidade do futebol nacional.

Multa de R$ 60 mil pelo incidente da cabeça de porco.

Multa de R$ 35 mil pelo protesto contra a CBF.

Impacto das Ações dos Torcedores no Clube

Os recentes eventos evidenciam a responsabilidade dos clubes em monitorar e controlar o comportamento de seus torcedores. Incidentes assim destacam a necessidade de sistemas de segurança eficazes e programas de conscientização para os fãs de futebol.

Com a reputação e as finanças dos clubes podendo ser comprometidas por ações isoladas, há uma crescente pressão para que fortaleçam os laços com os torcedores e tomem medidas para prevenir comportamentos inadequados.