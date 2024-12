Corinthians alcança maior público na Neo Química Arena

Desde sua abertura, a Neo Química Arena se estabeleceu como um símbolo do futebol nacional, especialmente para os devotos torcedores do Corinthians. Em 2024, o estádio superou todas as expectativas ao atingir novos recordes históricos. Com 1,49 milhões de torcedores presentes durante 35 partidas, a arena quebrou seu recorde anterior de 1,4 milhão de 2023.

Publicidade

A temporada de 2024 foi definida por grandes desafios e uma incrível recuperação do time, que resultou em uma série de vitórias na reta final. A torcida não apenas compareceu em grande número, mas foi constante: todas as partidas em casa contaram com mais de 32 mil torcedores. O menor público foi de 32.246 espectadores no jogo contra o Nacional-PAR pela Copa Sul-Americana.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual o Benefício Econômico da Presença da Torcida?

A presença maciça da torcida trouxe um impacto financeiro expressivo para o Corinthians. A receita bruta alcançou R$ 87,9 milhões, um valor crucial para a saúde financeira do clube. Após descontar os custos operacionais, essa receita foi fundamental para os pagamentos dos juros do financiamento com a Caixa Econômica Federal.

Para além do impacto econômico, a presença da torcida reforçou os laços com o clube, destacando a importância da arena em momentos decisivos, como na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, onde 46.426 torcedores assistiram a um empate acirrado em 0 a 0.

Desempenho do Corinthians ao Longo dos Anos

O desempenho do Corinthians na Neo Química Arena tem sido consistentemente forte ao longo dos anos. Em 2024, o clube registrou 19 vitórias, 11 empates e sofreu apenas cinco derrotas, resultando em um aproveitamento de 64,7%. Este desempenho é consistente com anos anteriores, mostrando uma trajetória de sucesso guiada por estratégia e paixão no próprio campo.

Publicidade

2024: Aproveitamento de 64,7% – 19 vitórias, 11 empates, 5 derrotas

Aproveitamento de 64,7% – 19 vitórias, 11 empates, 5 derrotas 2023: Aproveitamento de 63,6% – mesmo número de vitórias e empates, mas uma derrota a mais

Aproveitamento de 63,6% – mesmo número de vitórias e empates, mas uma derrota a mais 2022: Melhor desempenho recente com 69,4% de aproveitamento

Melhor desempenho recente com 69,4% de aproveitamento 2015: Recorde com 80% de aproveitamento

Perspectivas Futuras para o Corinthians

O Corinthians finaliza sua temporada de 2024 com um jogo fora de casa contra o Grêmio, mas já se prepara para reabrir a Neo Química Arena em 2025 com uma partida contra o Velo Clube pelo Paulistão em 19 de janeiro. O clube segue investindo para manter sua competitividade, e a vibrante presença da torcida será um elemento essencial para futuras conquistas.

Com uma torcida tão apaixonada, o Corinthians tem tudo para continuar somando vitórias e quebrando recordes na Neo Química Arena, um estádio que já é parte integral de sua identidade e legado.