Conheça o russo interessado na SAF do Vasco

Dmitry Rybolovlev é uma figura notável no mundo dos negócios e dos esportes, reconhecido tanto por sua vasta fortuna quanto por suas frequentes aparições em disputas legais e controvérsias corporativas. De acordo com a Forbes de 2024, ele possui um patrimônio líquido de cerca de US$ 6,4 bilhões, classificando-se como o 510º homem mais rico do mundo. Entre seus bens mais significativos está o clube de futebol AS Monaco, onde detém a maioria das ações.

A trajetória de Rybolovlev é marcada por polêmicas e embates judiciários, englobando desde processos criminais até disputas comerciais e pessoais. Entre os casos mais notáveis, estão sua breve detenção nos anos 90 e um divórcio contencioso em 2014, que chamou atenção global pelo vultoso valor envolvido.

Quais desafios legais Rybolovlev enfrentou?

Em 1996, Rybolovlev enfrentou acusações de envolvimento no assassinato de seu antigo parceiro de negócios, Evgeny Panteleymonov. Apesar de ter passado 11 meses encarcerado, a insuficiência de provas resultou na sua libertação. Este caso evidenciou seu poder e influência na esfera judicial e empresarial russa.

Outra controvérsia significativa ocorreu em 2018, no caso chamado “The Bouvier Affair”. A disputa envolvia a aquisição de obras de arte, alegadamente superfaturadas pelo intermediário Yves Bouvier. Apesar de Bouvier ter sido absolvido, Rybolovlev enfrentou investigações por supostos favores ilegais com autoridades do Mônaco.

Detalhes do divórcio de Dmitry Rybolovlev

Em 2014, Rybolovlev esteve no centro de um dos processos de divórcio mais dispendiosos já registrados. Iniciado em 2008, após acusações de sua ex-esposa Elena sobre infidelidade e transferência indevida de bens, inicialmente o tribunal determinou um pagamento de 4,5 bilhões de dólares. Contudo, após revisões no Tribunal Suíço, o montante foi reduzido para cerca de 600 milhões. Esse resultado foi um marco significativo na divisão dos ativos conjugais de valor bilionário.

Importância de Rybolovlev no futebol europeu

Ao adquirir o AS Monaco em 2011, Rybolovlev transformou o clube em uma força dominante no futebol francês. Sob sua liderança, o Monaco conquistou o título da Ligue 1 na temporada 2016/2017. Sua abordagem estratégica incluiu a contratação de estrelas como João Moutinho, James Rodriguez e Falcao García, além de fomentar jovens talentos como Kylian Mbappé, culminando em sucesso no campeonato nacional e nas semifinais da Liga dos Campeões no mesmo ano.

Além de seu envolvimento com o Monaco, Rybolovlev investiu no clube belga Cercle Brugge, ampliando sua influência no cenário esportivo além da França. Suas decisões financeiras no esporte são frequentemente analisadas pela mídia, demonstrando sua abordagem visionária, apesar de ocasionalmente controversa.

Origem da fortuna de Rybolovlev

Rybolovlev deu início à sua carreira na indústria de fertilizantes na Rússia, notavelmente com a empresa Uralkali, onde assumiu a presidência em 1995. A venda de sua participação em 2010 rendeu uma quantia significativa, essencial para a construção de sua atual fortuna. Suas investidas no mercado imobiliário, como a aquisição de uma mansão na Flórida anteriormente de Donald Trump, evidenciam seu talento para identificar investimentos lucrativos.