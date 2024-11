Chapecoense x Coritiba: horário, escalações e onde assistir

Chapecoense e Coritiba medem forças neste domingo, 17, em um duelo que se destaca pelas diferentes realidades vividas pelos clubes. O jogo será realizado às 16h na Arena Condá, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Enquanto a Chapecoense luta para escapar do rebaixamento e permanecer na divisão, o Coritiba apenas cumpre tabela após já ter seu destino selado.

Atualmente na 15ª posição com 41 pontos, a Chapecoense tem como objetivo principal garantir sua permanência na Série B. Comandada por Gilmar Dal Pozzo, a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias. Nos últimos confrontos, a Chapecoense enfrentou adversários da parte superior da tabela, como Novorizontino e Sport, sem conseguir vencer. No entanto, podem se inspirar na vitória impressionante contra o Santos em outubro.

Desafios Enfrentados pela Chapecoense

A jornada para a permanência não tem sido fácil para a Chapecoense, enfrentando desafios importantes. Sem contar com dois jogadores cruciais, o zagueiro João Paulo e o centroavante Mário Sérgio, ambos suspensos, o time precisará reajustar sua formação tática. A vitória anterior sobre o Santos pode servir como incentivo para que a equipe recupere a boa forma.

Espera-se que Léo Vieira esteja no gol, com Marcelinho e Bruno Leonardo reforçando a defesa. Na linha de frente, Perotti deve substituir Mário Sérgio, após ter tido um papel decisivo no empate contra o Sport.

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, Moledo, Mancha; Rafael Carvalheira, Foguinho, Tarik, Italo; Marcinho, Perotti.

Estado de Espírito do Coritiba

Pelo lado do Coritiba, a situação é de baixa motivação. Após ver o Santos conquistar o acesso em seu campo, o clube enfrenta uma série de mudanças internas. A demissão do técnico Jorginho e a saída de jogadores importantes como Alef Manga e Robson mostram que as atenções estão voltadas para a reestruturação visando a próxima temporada.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo, Jamerson; Geovane Meurer, Zé Gabriel, Josué; Lucas Ronier, Matheus Frizzo, Júnior Brumado.

Mesmo sem objetivos claros no campeonato, a equipe pode oferecer resistência, resultando em um jogo mais aberto e inesperado.

Com as diferentes motivações e ajustes estratégicos dos times, o embate entre Chapecoense e Coritiba promete momentos decisivos para o desfecho do Campeonato Brasileiro Série B 2024.