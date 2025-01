Carille revela o que a torcida do Vasco pode esperar para 2025

Fábio Carille deu início à sua trajetória como treinador do Vasco da Gama em 3 de janeiro de 2025. No CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro, ele começou a compartilhar suas ideias e a familiarizar-se com as instalações do clube. Carille ressaltou a calorosa recepção e mostrou-se confiante quanto ao futuro.

Ele acompanhou um treino do sub-20, sob a liderança de Ramon Lima, preparando a equipe para o Campeonato Carioca. Carille está empolgado com as oportunidades desta temporada e confiante na capacidade do time de enfrentar desafios.

“(As expectativas para 2025) são as melhores possíveis. Não vejo a hora para que chegue logo o dia 6, para que todos os atletas se apresentem, e a gente comece a trabalhar para deixar tudo organizado, para que a gente faça um ano muito positivo, um ano muito bom. Meu recado para o torcedor vascaíno: pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro.”

Visão de Fábio Carille para o Ano de 2025

Carille deseja construir um Vasco organizado e comprometido em 2025. Ele aguarda ansiosamente o dia 6 de janeiro, quando o elenco principal inicia a pré-temporada, um período crucial para delinear estratégias e objetivos. A expectativa é que a equipe honre a história do clube com esforço e conquistas.

Palavras de Carille para os Torcedores

Carille transmitiu uma mensagem de otimismo aos torcedores do Vasco, prometendo uma equipe dedicada e em sintonia com a tradição do clube. Ele destacou a importância do comprometimento e almeja bom desempenho, apoiado por profissionais como Leandro Cuca, César Mendes e Dênis Lupp.

Preparativos do Vasco para o Campeonato Carioca

Para a abertura do Carioca em 11 de janeiro, o Vasco atuará com um time alternativo, incorporando a base do sub-20 junto a alguns jogadores do elenco principal. Ramon Lima liderará essa equipe, enquanto o elenco principal dispõe de mais tempo para assimilar as ideias de Carille.

Primeiros Confrontos do Vasco em 2025

No Campeonato Carioca, os desafios do Vasco incluem:

Nova Iguaçu (F): 11 de janeiro – horário a definir

11 de janeiro – horário a definir Bangu (C): 15 de janeiro – horário a definir

15 de janeiro – horário a definir Boavista-RJ (F): 18 de janeiro – horário a definir

Esses jogos iniciais testarão a coesão da equipe e as novas táticas de Carille, além de proporcionar ao elenco um período para integração ao novo projeto.