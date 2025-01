Campeonato Paulista 2025: veja a tabela completa

O Campeonato Paulista 2025 está previsto para começar no dia 15 de janeiro. O pontapé inicial será com três partidas, incluindo a estreia do Palmeiras, que busca defender seu título de tricampeão. A Federação Paulista de Futebol divulgou o calendário com ajustes necessários devido às pré-temporadas internacionais de alguns clubes.

Publicidade

A competição contará com 16 equipes, seguindo o formato tradicional, em que as equipes disputam 12 rodadas enfrentando times de outros grupos. Neste ano, o São Paulo fará sua estreia em 19 de janeiro, após retornar de uma pré-temporada internacional.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Formato e Estrutura do Campeonato

As equipes estão divididas em grupos, cada um com quatro times. Na fase de classificação, cada equipe enfrenta as de outros grupos. O alinhamento dos grupos é o seguinte:

Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol, Botafogo-SP

Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol, Botafogo-SP Grupo B: Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Guarani

Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Guarani Grupo C: São Paulo, Novorizontino, Água Santa, Noroeste

São Paulo, Novorizontino, Água Santa, Noroeste Grupo D: Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo, Velo Clube

Expectativas para as Fases Finais

Nas quartas de final, os líderes de cada grupo enfrentarão os vice-líderes em uma partida única. A mesma regra se aplica às semifinais. As finais serão realizadas em dois jogos, com a decisão final acontecendo na casa da equipe com a melhor campanha na competição.

A expectativa é de um campeonato acirrado, com ajustes importantes para garantir que as equipes possam se preparar para competições nacionais e internacionais.

Publicidade

Impacto dos Ajustes no Calendário

Os ajustes de calendário foram necessários para acomodar as pré-temporadas internacionais do São Paulo e os compromissos do Corinthians com a pré-Libertadores. O consenso entre a Federação Paulista de Futebol e os clubes permitiu o início do campeonato no dia 15 de janeiro, respeitando as datas da FIFA em março.

Essas decisões garantem que os clubes possam se preparar adequadamente para obter bons resultados tanto no estadual quanto em competições internacionais.

Desafios e Perspectivas para 2025

Com o campeonato se aproximando, as equipes já estão traçando suas estratégias para vencer seus adversários. A hegemonia recente do Palmeiras aumenta a pressão sobre equipes como Santos e Corinthians, que buscam quebrar a sequência de títulos do rival.

Além da disputa pelo troféu, os clubes menores almejam surpreender e conquistar vagas nas divisões superiores do futebol nacional. Esse cenário promete um campeonato cheio de emoções e partidas intensas até a final em março de 2025.

Tabela completa do campeonato Paulista 2025

1ª rodada

15 de janeiro, quarta-feira, 18h30: Novorizontino x Ponte Preta

15 de janeiro, quarta-feira, 18h30: Velo Clube x Noroeste

15 de janeiro, quarta-feira, 19h30: Guarani x Botafogo-SP

15 de janeiro, quarta-feira, 21h35, Palmeiras x Portuguesa

16 de janeiro, quinta-feira, 18h30: Água Santa x São Bernardo

16 de janeiro, quinta-feira, 19h30: Red Bull Bragantino x Corinthians

16 de janeiro, quinta-feira, 21h30: Santos x Mirassol

10 de fevereiro, segunda-feira, 21h30: São Paulo x Inter de Limeira

2ª rodada

18 de janeiro, sábado, 16h: Inter de Limeira x Guarani

18 de janeiro, sábado, 18h30: Noroeste x Palmeiras

18 de janeiro, sábado, 20h30: Portuguesa x Novorizontino

19 de janeiro, domingo, 16h: Mirassol x Água Santa

19 de janeiro, domingo, 16h: São Bernardo x Red Bull Bragantino

19 de janeiro, domingo, 18h30: Corinthians x Velo Clube

19 de janeiro, domingo, 20h30: Ponte Preta x Santos

20 de janeiro, segunda-feira, 20h: Botafogo-SP x São Paulo

3ª rodada

21 de janeiro, terça-feira, 19h30: Novorizontino x Inter de Limeira

22 de janeiro, terça-feira, 18h30: Red Bull Bragantino x Velo Clube

22 de janeiro, quarta-feira, 19h30: Santos x Palmeiras

22 de janeiro, quarta-feira, 20h: Ponte Preta x Portuguesa

22 de janeiro, quarta-feira, 21h35: Corinthians x Água Santa

23 de janeiro, quinta-feira, 18h30: Noroeste x Botafogo-SP

23 de janeiro, quinta-feira, 18h30: São Bernardo x Mirassol

23 de janeiro, quinta-feira, 19h30: São Paulo x Guarani

4ª rodada

25 de janeiro, sábado, 16h: Inter de Limeira x Ponte Preta

25 de janeiro, sábado, 16h: Água Santa x Red Bull Bragantino

25 de janeiro, sábado, 18h30: Velo Clube x Santos

25 de janeiro, sábado, 20h30: Palmeiras x Novorizontino

26 de janeiro, domingo, 16h: Botafogo-SP x São Bernardo

26 de janeiro, domingo, 16h: Mirassol x Portuguesa

26 de janeiro, domingo, 18h30: São Paulo x Corinthians

26 de janeiro, domingo, 20h30: Guarani x Noroeste

5ª rodada

28 de janeiro, terça-feira, 19h30: Palmeiras x Red Bull Bragantino

28 de janeiro, terça-feira, 21h30: Novorizontino x Velo Clube

29 de janeiro, quarta-feira, 18h30: Mirassol x Guarani

29 de janeiro, quarta-feira, 18h30: São Bernardo x Santos

29 de janeiro, quarta-feira, 19h30: Noroeste x Inter de Limeira

29 de janeiro, quarta-feira, 19h45: Ponte Preta x Corinthians

29 de janeiro, quarta-feira, 21h30: Botafogo-SP x Água Santa

29 de janeiro, quarta-feira, 21h35: Portuguesa x São Paulo

6ª rodada

31 de janeiro, sexta-feira, 19h30: Red Bull Bragantino x Novorizontino

1º de fevereiro, sábado, 16h: Portuguesa x Botafogo-SP

1º de fevereiro, sábado, 16h: Inter de Limeira x São Bernardo

1º de fevereiro, sábado, 18h30: Corinthians x Noroeste

1º de fevereiro, sábado, 20h30: Santos x São Paulo

1º de fevereiro, sábado, 20h30: Velo Clube x Mirassol

2 de fevereiro, domingo, 16h: Água Santa x Ponte Preta

2 de fevereiro, domingo, 18h30: Guarani x Palmeiras

7ª rodada

04 de fevereiro, terça-feira, 18h30: Velo Clube x Portuguesa

04 de fevereiro, terça-feira, 20h30: Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

05 de fevereiro, quarta-feira, 18h30: Noroeste x Ponte Preta

05 de fevereiro, quarta-feira, 19h15: Santos x Botafogo-SP

05 de fevereiro, quarta-feira, 21h35: São Paulo x Mirassol

06 de fevereiro, quinta-feira, 19h: São Bernardo x Novorizontino

06 de fevereiro, quinta-feira, 19h30: Guarani x Água Santa

06 de fevereiro, quinta-feira, 20h00: Palmeiras x Corinthians

8ª rodada

07 de fevereiro, sexta-feira, 20h30: Portuguesa x Inter de Limeira

08 de fevereiro, sábado, 16h00: Botafogo-SP x Velo Clube

08 de fevereiro, sábado, 16h00: Mirassol x Noroeste

08 de fevereiro, sábado, 18h30: Red Bull Bragantino x São Paulo

09 de fevereiro, domingo, 16h: Novorizontino x Santos

09 de fevereiro, domingo, 16h: Ponte Preta x Guarani

09 de fevereiro, domingo, 18h30: Água Santa x Palmeiras

09 de fevereiro, domingo, 20h30: Corinthians x São Bernardo

9ª rodada

11 de fevereiro, terça-feira, 20h: Botafogo-SP x Red Bull Bragantino

12 de fevereiro, quarta-feira, 18h30: Noroeste x São Bernardo

12 de fevereiro, quarta-feira, 19h30: Mirassol x Ponte Preta

12 de fevereiro, quarta-feira, 19h30: Água Santa x Portuguesa

12 de fevereiro, quarta-feira, 21h35: Corinthians x Santos

13 de fevereiro, quinta-feira, 19h30: Guarani x Novorizontino

13 de fevereiro, quinta-feira, 19h30: Inter de Limeira x Palmeiras

13 de fevereiro, quinta-feira, 21h30: São Paulo x Velo Clube

10ª rodada

15 de fevereiro, sábado, 16h: Ponte Preta x Botafogo

15 de fevereiro, sábado, 18h30: Portugusa x Corinthians

15 de fevereiro, sábado, 20h30: Red Bull Bragantino x Noroeste

16 de fevereiro, domingo, 16h: São Bernardo x Guarani

16 de fevereiro, domingo, 16h: Velo Clube x Inter de Limeira

16 de fevereiro, domingo, 18h30: Palmeiras x São Paulo

16 de fevereiro, domingo, 20h30: Santos x Água Santa

17 de fevereiro, segunda-feira, 20h: Novorizontino x Mirassol

11ª rodada

03 de fevereiro, segunda-feira, 21h30: Novorizontino x Corinthians

19 de fevereiro, quarta-feira, 18h30: Água Santa x Inter de Limeira

19 de fevereiro, quarta-feira, 19h: Guarani x Velo Clube

19 de fevereiro, quarta-feira, 19h15: Santos x Noroeste

19 de fevereiro, quarta-feira, 21h35: São Paulo x Ponte Preta

20 de fevereiro, quinta-feira, 18h30: Red Bull Bragantino x Mirassol

20 de fevereiro, quinta-feira, 19h30: Palmeiras x Botafogo

20 de fevereiro, quinta-feira, 21h35: Portuguesa x São Bernardo

12ª rodada

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Botafogo x Novorizontino

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Corinthians x Guarani

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Noroeste x Portuguesa

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Inter de Limeira x Santos

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Mirassol x Palmeiras

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Ponte Preta x Red Bull Bragantino

23 de fevereiro, domingo, 18h30: São Bernardo x São Paulo

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Velo Clube x Água Santa

Fase final