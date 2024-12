Calleri pode ser o próximo na lista de saídas do São Paulo

Jonathan Calleri é um jogador fundamental no São Paulo Futebol Clube, atraindo atenção tanto do clube como de outras equipes interessadas em contratá-lo. Com 31 anos, o argentino está vivenciando sua segunda passagem pelo tricolor paulista desde seu retorno em 2021. Na temporada de 2024, Calleri participou de 50 partidas, anotando 14 gols e oferecendo 7 assistências.

No entanto, 2024 não foi a sua melhor temporada, com quedas de desempenho em momentos decisivos, como a Libertadores, levantando questões sobre sua continuidade no Morumbi. Esses eventos alimentaram rumores sobre seu retorno à Argentina, especialmente com o interesse crescente do River Plate, que deseja fortalecer seu ataque.

Motivos para o Interesse do River Plate em Calleri

O River Plate, uma das equipes de maior prestígio na América do Sul, busca constantemente jogadores que agreguem qualidade ao elenco. Embora a última temporada de Calleri não tenha sido excelente, seu histórico e suas habilidades mantêm o interesse. Contudo, dada sua ligação com o Boca Juniors, rival do River, é pouco provável que o jogador aceite tal transferência, como já sugeriu em declarações passadas.

Expectativas para Calleri no São Paulo

A diretoria do São Paulo deseja continuar contando com o talento de Calleri para 2025. O jogador também expressou vontade de permanecer no clube. A ideia de uma venda ou transferência parece mais especulativa do que real, especialmente considerando o desejo de Calleri de seguir contribuindo para o tricolor paulista.

A conexão emocional de Calleri com o São Paulo é significativa. Ele já manifestou seu carinho pelo clube e seus fãs em várias ocasiões, o que alimenta a esperança dos torcedores em vê-lo representando a equipe por mais tempo.

Fatores que Podem Influenciar Calleri a Ficar ou Partir

Entre as razões para Calleri permanecer estão seu compromisso com o São Paulo e o suporte dos torcedores. No entanto, suas raízes argentinas também são fortes, com o desejo de eventualmente regressar ao Boca Juniors e encerrar sua carreira no All Boys, onde iniciou sua carreira. Enquanto busca estabilidade no São Paulo, o sonho de voltar para a Argentina ainda faz parte do seu horizonte profissional.

Esses fatores tornam o futuro de Calleri no São Paulo um tema interessante. Sua decisão será moldada por diversas considerações, incluindo desempenho pessoal, propostas de outros clubes e seu planejamento de carreira para os anos seguintes.