Brusque x Guarani: horário, escalações e onde assistir

O confronto entre Brusque e Guarani, agendado para às 11h de Brasília deste domingo, promete ser emocionante no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Ambos os times já foram rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro e se preparam para um jogo significativo na 37ª rodada da Série B.

Publicidade

O Brusque, ocupando a penúltima posição com 33 pontos, enfrenta uma batalha contra o Guarani, que é o último colocado com 32 pontos. Este jogo representa uma oportunidade de fechar a competição com dignidade e deixar uma impressão positiva para suas torcidas.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Onde Assistir o Jogo Entre Brusque e Guarani?

A transmissão do jogo entre Brusque e Guarani será feita de forma inovadora pelo canal GOAT no YouTube. Além disso, os torcedores poderão acompanhar o tempo real do jogo pelo portal Placar, que oferecerá atualizações minuto a minuto.

Com essa estratégia de transmissão digital, os clubes buscam alcançar um público mais amplo, oferecendo uma opção para aqueles que não poderão estar presentes no Estádio Augusto Bauer.

Importância do Jogo Entre Brusque e Guarani

Mesmo já rebaixados, Brusque e Guarani têm motivos importantes para buscar a vitória nesta rodada. Permanecer focados e alcançar resultados positivos é essencial para restaurar a moral das equipes e atrair novos investimentos e patrocinadores no futuro. Além disso, a partida oferece uma chance para jovens jogadores mostrarem seu talento em um cenário competitivo.

Publicidade

Brusque : Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Wallace, Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho, González; Diego Mathias, Marcos Serrato, Rodrigo Pollero.

: Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Wallace, Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho, González; Diego Mathias, Marcos Serrato, Rodrigo Pollero. Guarani: Vladimir; Heitor, Matheus Mancini, Pedro Henrique, Jefferson; Lucas Araújo, Matheus Bueno, Luan Dias; Marlon Douglas, Lohan, Caio Dantas.

Nos últimos momentos da temporada, tanto o Brusque quanto o Guarani podem focar em testar novas formações e dar tempo de jogo a jogadores que tiveram menos oportunidades, preparando-se assim para os desafios do próximo ano.

Informações Técnicas do Jogo Entre Brusque e Guarani

Data: 17 de novembro de 2024

17 de novembro de 2024 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

Estádio Augusto Bauer, em Brusque Rodada: 37ª rodada da Série B

Com todos os detalhes técnicos em mãos, expectativas giram em torno de um confronto cheio de garra e determinação de ambos os clubes. A tabela já definiu seus destinos, mas a busca por uma despedida honrosa nesta temporada mantém a motivação dos jogadores acesa.