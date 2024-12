Bruno Guimarães revela clube que gostaria de jogar no Brasil

Bruno Guimarães, um dos principais brasileiros atuando na Premier League, mantém forte vínculo com suas raízes no Brasil. Em uma recente entrevista, o capitão do Newcastle expressou seu pesar pelo rebaixamento do Athletico-PR, clube onde se destacou nacionalmente. Embora tenha iniciado sua carreira no Osasco Audax, foi no Furacão que conquistou renome, com vitórias na CONMEBOL Sul-Americana em 2018 e na Copa do Brasil em 2019. A entrevista foi dada ao portal ESPN.

Vivenciar o descenso do Athletico-PR à segunda divisão do Campeonato Brasileiro foi, segundo Bruno, doloroso. Mesmo distante, ele se sente conectado emocionalmente ao clube que impulsionou sua trajetória profissional, rememorando a amarga sensação ao assistir à derrota decisiva para o Atlético-MG.

O Papel Vital da Torcida em Tempos de Crise

Bruno Guimarães sublinha a importância do apoio dos torcedores atleticanos neste momento desafiador. Ele reconhece as discussões sobre o cancelamento de associações, mas sublinha que é tempo de união e apoio coletivo. Destaca que a torcida é a essência do clube e será fundamental para a recuperação do Athletico-PR nos próximos anos, aconselhando os fãs a manterem o entusiasmo e o apoio característicos.

O jogador acredita que palavras de incentivo podem ter um impacto significativo, mesmo ciente das limitações de sua posição fora do Brasil. Ele expressa gratidão pelo constante apoio dos torcedores, assegurando-lhes que o clube perdura e se reinventa através do compromisso fiel de sua base de apoio.

“Vi muita gente falando em cancelar o sócio-torcedor. Acho que isso é um caminho que eles não devem fazer agora. Agora é hora de dar apoio ao time. Sei que é um momento difícil, mas o clube vai precisar de apoio. Mas eu não posso pedir apoio da torcida do Athletico. É uma torcida que bateu todos os recordes no final de temporada para apoiar o time. Só peço para que eles continuem porque o time é a torcida”

Considerações Sobre um Possível Retorno ao Brasil

Apesar das dificuldades enfrentadas por seu clube de origem, Bruno Guimarães ainda sonha em, um dia, voltar ao futebol brasileiro. Ele aborda essa ideia com cautela, ciente do risco para a reputação que construiu no Athletico-PR. Aos 27 anos, planeja uma carreira que se estenderá por mais uma década, momento em que poderá considerar um retorno ao cenário nacional.

Esse desejo é alimentado não só pela devoção ao clube que considera uma casa esportiva, mas também pela vontade de encerrar sua carreira em solo brasileiro. No entanto, pondera os possíveis impactos dessa decisão em sua reputação e na conexão com os torcedores do Athletico-PR, refletindo cuidadosamente sobre as consequências de um eventual retorno.

“Tenho uma gratidão enorme ao Athletico, que é um time que eu torço hoje em dia também. Penso um dia voltar, quero terminar minha carreira no Brasil com certeza, mas não planejei data, ano. Tenho, sei lá, 10, 12 anos pela frente. Quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube. Saí de lá como ídolo, então é algo que eu penso muito no futuro. Só que a gente vê jogadores voltando para o clube e acabando com a idolatria que eles têm, então fica sempre essa pulga atrás da orelha para mim. Tenho uma história tão linda no Athletico e não quero manchar de jeito nenhum. Mas isso é papo para daqui a sete anos”

Outras Afiliações de Bruno Guimarães

Além de sua ligação com o Athletico-PR, Bruno Guimarães também nutre um carinho especial pelo Vasco da Gama. Sua conexão com o clube carioca é pessoal, alimentada pelo desejo de seu pai de vê-lo jogando em São Januário. As lembranças de suas raízes vascaínas e memórias de infância sustentam essa aspiração, ainda que sua gratidão ao Athletico-PR permaneça inalterada.

“Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína. Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube”

Com uma carreira ainda promissora, Bruno não se apressa em definir seu futuro, preferindo considerar suas opções à medida que o tempo avança. Seu foco atual é contribuir significativamente para seu clube na Europa, mantendo sua conexão com suas raízes atléticas e cariocas para o futuro.