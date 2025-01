Botafogo já definiu quem é o novo patrocinador master

Após um ano recheado de conquistas, como os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo se prepara para um capítulo inédito em 2025, que promete transformações dentro e fora de campo. Além de planejadas alterações no elenco, o clube carioca já definiu quem será o novo patrocinador máster estampado em sua camisa. Com o atual contrato com a Parimatch chegando ao fim, a novidade promete movimentar os bastidores do Alvinegro.

A Vbet, a nova patrocinadora máster do Botafogo, marcará esta nova fase. A troca ocorre após o término do contrato com a Parimatch, que até então foi o mais valioso da história do clube, rendendo R$ 55 milhões em dois anos. Com a Vbet, o Botafogo fechará um contrato ainda mais vantajoso financeiramente.

Conheça a Vbet: A Nova Parceira do Botafogo

A escolhida para o cargo de patrocinadora master é a Vbet, uma casa de apostas em ascensão no mercado. O acordo com a Vbet envolve um investimento anual de R$ 55 milhões, podendo atingir R$ 70 milhões mediante bônus de performance. Este contrato visa reafirmar a posição do Botafogo entre os clubes mais bem patrocinados do Brasil.

A troca de patrocínios incluirá uma transição dos clientes da Parimatch para a Vbet, pois a Vbet adquiriu a base de clientes da Parimatch no Brasil. Isso assegura uma continuidade nos serviços oferecidos aos usuários, além de fortalecer o vínculo com fãs e apostadores.

Impacto nos Patrocínios da Série A do Brasileirão

Com o novo contrato, o Botafogo avançará no ranking dos maiores patrocínios máster entre os clubes da Série A, alcançando a sexta posição. Esta mudança não apenas reforça a marca Botafogo no cenário nacional, mas também o coloca em pé de igualdade com outras potências do futebol brasileiro.

Ranking dos Maiores Patrocínios Máster no Brasil

Flamengo : Pixbet, com um patrocínio anual de R$ 105 milhões.

: Pixbet, com um patrocínio anual de R$ 105 milhões. Corinthians : Esportes da Sorte, que oferece R$ 103 milhões por ano.

: Esportes da Sorte, que oferece R$ 103 milhões por ano. Palmeiras : Crefisa, com um valor fixo de R$ 81 milhões, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus.

: Crefisa, com um valor fixo de R$ 81 milhões, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus. Vasco : Betfair, que aporta R$ 70 milhões anuais.

: Betfair, que aporta R$ 70 milhões anuais. Botafogo: Vbet, com R$ 55 milhões por ano.

Em seguida, estão clubes como São Paulo e Fluminense, patrocinados pela SuperBet, recebendo R$ 52 milhões anuais cada. Esses acordos demonstram a relevância econômica dos patrocínios no futebol moderno, afetando não apenas a parte financeira dos clubes, mas também seu desempenho esportivo.