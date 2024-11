Bahia define destaque do Galo como alvo para 2025

Desde que Everson se juntou ao Atlético-MG em 2020, ele se destacou como uma figura central no cenário do futebol brasileiro. Assumindo rapidamente a titularidade, ele já participou de 273 jogos e conquistou sete títulos importantes. Entre eles, estão quatro campeonatos Estaduais, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, consolidando sua reputação como um dos melhores goleiros do país atualmente.

Com 34 anos, Everson tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2025 e manifestou interesse em permanecer no clube após esse período. No entanto, o crescente interesse de outros clubes, especialmente o Bahia, pode impactar seu futuro. As negociações para uma possível extensão de contrato com o Atlético estão em andamento.

Bahia de Olho em Everson

O Bahia, sob a administração do Grupo City, vê em Everson uma chance de ouro para reforçar seu elenco. Com o atual goleiro Marcos Felipe criticado por suas atuações, a diretoria busca um substituto confiável para estabilizar a defesa. A oferta proposta para Everson inclui mais de R$ 35 milhões em salários num contrato de três anos, demonstrando a seriedade do interesse.

Essa abordagem agressiva pode envolver até o pagamento de uma multa rescisória, mas até o momento, o Atlético-MG não recebeu nenhuma proposta oficial.

Próximos Passos para Atlético-MG e Everson

Apesar do forte interesse do Bahia, o Atlético-MG continua em conversas com Everson para renovar seu contrato. As discussões ainda estão na fase inicial, sem valores ou durações definidos, mas ganharão prioridade após o fim da temporada atual.

Espera-se que uma decisão sobre o futuro de Everson seja tomada no início de 2025, dado seu papel crucial na defesa do Galo, tornando essa renovação uma prioridade para o clube mineiro.

Desafios nos Goleiros do Bahia

Além do interesse em Everson, o Bahia enfrenta questões estratégicas com seus goleiros atuais. Marcos Felipe, que foi substituído por Adriel na última partida contra o Palmeiras, tem enfrentado críticas. Adriel, emprestado pelo Grêmio até o final de 2024, ainda não teve sua permanência decidida além desse prazo.

Completando a equipe de goleiros, estão Danilo Fernandes, com um papel de mentor, e Gabriel Souza, considerado um talento promissor para o futuro do clube.

Futuro de Everson no Futebol Brasileiro

No atual cenário competitivo, o futuro de Everson permanece incerto entre sua lealdade ao Atlético-MG e as ofertas tentadoras de outros times. Sua continuidade de desempenho, junto a uma possível extensão contratual, reforça sua posição como um dos grandes goleiros do Brasil, enquanto a tentativa do Bahia de adquiri-lo destaca o desejo do clube de se tornar mais competitivo no cenário nacional.