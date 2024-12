Bahia chega perto de Erick Pulga, do Ceará

O Bahia e o Ceará estão prestes a finalizar um acordo para a transferência do jovem atacante Erick Pulga, de 24 anos, do Ceará para o Bahia. Inicialmente, o Grupo City teve sua oferta de 3 milhões de euros rejeitada pelo Ceará, o que provocou uma reavaliação da proposta pelas partes envolvidas.

Determinados a assegurar o talento de Pulga, os dirigentes do Bahia decidiram aprimorar sua proposta inicial, integrando jogadores como parte da negociação. Entre eles, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que estava emprestado ao Ceará e agora será uma adição permanente ao elenco do clube cearense. Matheus apreciou uma temporada destacada, participando de 49 jogos e somando sete assistências pelo Ceará.

Matheus Bahia: Elemento Estratégico na Negociação

A inclusão de Matheus Bahia como peça chave no acordo reforça a estratégia do Bahia em apresentar uma proposta robusta. O desempenho consistente de Matheus chamou a atenção da direção do Ceará, que também está avaliando uma lista adicional de jogadores que o Bahia pode incluir na transação, tornando-a ainda mais atrativa.

Essa estratégia reflete a visão de longo prazo do Bahia e a importância atribuída a Erick Pulga, cujo desempenho excepcional na temporada de 2024 despertou o interesse de vários clubes.

Erick Pulga: Protagonista da Temporada e Interesse pelo Bahia

Em 2024, Erick Pulga se destacou ao marcar 22 gols em 51 partidas, além de registrar três assistências, tornando-se o artilheiro do Ceará e da Série B. Suas habilidades e visão de jogo foram fundamentais para sua rápida ascensão no futebol brasileiro.

O desejo de Pulga de se unir ao Bahia em 2025 é impulsionado pela perspectiva de competir na renomada Copa Libertadores, além de outros campeonatos significativos no calendário Tricolor, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Repercussão da Transferência para Bahia e Ceará

Para o Bahia, a chegada de Erick Pulga representa uma valiosa adição ao elenco, especialmente considerando as ambições do clube em competições nacionais e internacionais. Para o Ceará, a retenção de Matheus Bahia, juntamente com a possível chegada de outros jogadores, abre caminho para o fortalecimento da equipe para a próxima temporada.

Com as negociações em ritmo acelerado, torcedores de ambos os clubes esperam ansiosamente pelo fechamento da transferência, que promete introduzir novas dinâmicas no cenário do futebol brasileiro.