Bahia anuncia saída de 4 jogadores

O Esporte Clube Bahia anunciou nesta quinta-feira, 12 de outubro de 2024, a saída de quatro jogadores ao término de seus contratos. Os atletas Adriel, Victor Cuesta, Cicinho e Carlos De Pena não renovaram com o clube e buscarão novos destinos para 2025. Esta decisão faz parte do planejamento do Bahia visando a renovação e fortalecimento do time para a próxima temporada.

Publicidade

Enquanto a permanência de alguns jogadores ainda está em negociação, outros já definiram seus próximos passos. Adriel retornará ao Grêmio, seu clube de origem. Victor Cuesta já se despediu dos torcedores nas redes sociais, enquanto Cicinho e Carlos De Pena estão livres no mercado, após negociações sem sucesso para a renovação.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Destaques do Esquadrão em 2024

Entre os jogadores que deixam o clube, Cicinho se destacou em 45 jogos com uma assistência desde seu ingresso em 2023. Carlos De Pena atuou em 37 partidas, registrando um gol e quatro assistências. Ambas as contribuições foram importantes para o time durante suas temporadas no Bahia.

Adriel foi utilizado em 13 jogos, sofrendo 14 gols, enquanto Victor Cuesta participou de 18 partidas, com uma assistência. A utilização limitada desses jogadores pode ter influenciado a decisão do Bahia em buscar novas opções para essas posições.

Perspectivas para a Temporada 2025 do Bahia

Em meio à renovação do elenco, o Bahia se concentra na preparação para os desafios de 2025. A saída desses jogadores reflete uma mudança estratégica para manter a competitividade nacional. Ainda há possibilidade de renovação com alguns atletas, como Danilo Fernandes e Nicolás Acevedo, o que pode garantir uma base sólida ao time enquanto busca reforços estratégicos.

Publicidade

O clube agradeceu as contribuições de Cicinho, Adriel, Cuesta e De Pena, enaltecendo suas participações na campanha do Campeonato Brasileiro de 2024. O Bahia deseja manter um planejamento eficaz para alcançar mais vitórias e conquistas na próxima temporada.

Cenário do Mercado para os Atletas em Fim de Contrato

Cicinho e Carlos De Pena surgem como opções atrativas no mercado de transferências devido ao desempenho sólido pelo Bahia. Eles agora enfrentam um cenário competitivo, com diversas equipes em busca de reforços. Suas experiências e números positivos são diferenciais para potenciais novos clubes.

O retorno de Adriel ao Grêmio é aguardado, e o clube decidirá seu futuro, se integrará o elenco ou será novamente emprestado. Já Cuesta, com vasta experiência defensiva, deve despertar interesse rapidamente caso escolha continuar atuando no Brasil.