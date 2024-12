Atlético MG vai trocar a Adidas pela Nike

O Atlético-MG firmou um novo acordo sobre fornecimento de material esportivo. Após a finalização do contrato atual com a Adidas em dezembro de 2025, o clube estabeleceu parceria com a Nike, que será a nova fornecedora de uniformes a partir de 2026. Este contrato com a Nike terá duração de quatro anos, trazendo significativos benefícios para o clube mineiro.

Segundo informações divulgadas, um atrativo do novo acordo é o aumento na porcentagem de royalties, com o Atlético-MG assegurando 25% sobre as vendas.

Quais são os benefícios do acordo com a Nike?

Com a parceria com a Nike, o Atlético-MG receberá 35 mil peças anuais, mais do que o atual contrato oferece. Além disso, haverá um investimento de R$ 4 milhões para inaugurar uma nova loja temática de produtos oficiais do clube, ampliando a acessibilidade localmente e globalmente.

Outra vantagem é a presença das camisas nas lojas da Nike pelo mundo, aumentando o reconhecimento internacional da marca e fidelizando torcedores em diversas regiões.

Como foi o relacionamento com a Adidas?

A parceria com a Adidas, vigente de 2022 a 2025, trouxe diversidade aos uniformes, com edições comemorativas ao lado do Cruzeiro. Os preços ficaram na faixa de R$ 349,99, semelhante a dos principais times patrocinados pela Adidas e Nike, como o Corinthians.

Perspectivas no setor de produtos esportivos

A transição para a Nike deve continuar a expandir a marca do Atlético-MG no cenário nacional e internacional. A parceria com a Nike, empresa renomada em colaborações esportivas, promete reforçar o apelo do clube com os consumidores. Expandir lojas e disponibilizar produtos globalmente são sinais de um movimento positivo rumo à internacionalização.

Em suma, esta aliança com a Nike é estratégica, visando consolidar a relação com os torcedores enquanto aumenta a visibilidade no mercado esportivo global. Os próximos anos deverão mostrar o impacto integral dessa mudança, mas as expectativas são promissoras para ambas as partes no acordo.