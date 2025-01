Atlético MG tenta tirar Rony do Palmeiras

Rony, atualmente no Palmeiras, despertou o interesse do Atlético-MG como uma possível aquisição, mas sua transferência enfrenta desafios significativos. Embora o atacante seja identificado como “negociável” pelo clube paulista, diversos fatores tornam sua saída complicada. O Palmeiras prefere uma venda definitiva.

A estratégia do Palmeiras é clara: garantir o máximo de retorno financeiro na negociação de Rony. A única concessão para um empréstimo seria a inclusão de outros jogadores na negociação, algo que não agrada ao estafe do jogador, complicando ainda mais as discussões.

Principais Obstáculos para a Transferência de Rony

O alto salário de Rony, que ultrapassa R$ 1 milhão mensais, é um dos maiores impedimentos para sua transferência, pois poucos clubes brasileiros conseguem competir com esse valor. Além disso, Rony não está disposto a reduzir seu salário, limitando suas opções.

Rony também é cobiçado por diversos clubes, incluindo Vasco, Santos, Bahia, Cruzeiro e até equipes do Oriente Médio. Este interesse crescente pode intensificar o mercado de transferências nas semanas seguintes, à medida que diferentes clubes ponderam suas possibilidades.

Abordagem do Palmeiras com o Interesse por Rony

O Palmeiras almeja uma negociação proveitosa para Rony. Apesar de sua performance na temporada de 2024 não ser a melhor, o clube ainda acredita que ele pode atrair propostas lucrativas. Com 63 partidas, dez gols e seis assistências no ano passado, Rony continua a ser visto como um jogador valioso.

O sucesso das negociações dependerá de como os clubes interessados irão enfrentar os desafios financeiros e de contrato, com a necessidade de alinhar as expectativas financeiras e de desempenho de todos os envolvidos, incluindo Rony e seu estafe.

Desempenho Recente de Rony

Desde que chegou ao Palmeiras em 2020, Rony teve momentos de altos e baixos. A temporada de 2024 não destacou sua carreira, já que perdeu espaço no time titular sob a liderança de Abel Ferreira. No entanto, suas especificações indicam que ele ainda pode ser um reforço importante para qualquer clube interessado.

Seu impacto em anos anteriores e a possibilidade de sua recuperação continuam sendo elementos relevantes para os clubes que pensam em contratá-lo, necessitando de uma abordagem equilibrada entre custo e potencial de desempenho.

O Futuro de Rony no Palmeiras

A decisão sobre a permanência ou saída de Rony ainda está em aberto, dependendo de diversos fatores. A diretoria do Palmeiras espera receber propostas vantajosas que justifiquem sua venda, enquanto o estafe de Rony e outros clubes procuram soluções financeiras viáveis. A expectativa é de que as discussões sobre o futuro de Rony continuem até que um acordo satisfatório seja alcançado por todas as partes.