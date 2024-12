Atlético MG: quem são os 13 jogadores que já trabalharam com Cuca?

O técnico Cuca anunciou seu retorno ao Atlético, trazendo consigo uma vasta experiência prévia com boa parte do elenco atual. Este retorno representa um momento significativo para o clube mineiro, pois ele já liderou 13 dos atuais jogadores da equipe. Entre eles, 11 atuaram sob seu comando no próprio Atlético e dois foram dirigidos por ele em outros clubes.

Entre os jogadores que já trabalharam com Cuca, estão o goleiro Everson, os zagueiros Junior Alonso e Igor Rabello, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, os meio-campistas Alan Franco e Zaracho, e o atacante Hulk. Eles integraram o elenco de 2021, uma temporada de conquistas importantes como o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Com exceção de Alan Franco, que teve menor tempo em campo, esses atletas desempenharam papéis fundamentais no time.

O levantamento foi realizado pelo portal No Ataque.

Everson (2021 e 2022)

Gabriel Delfim (2022)

Junior Alonso (2021 e 2022)

Igor Rabello (2021 e 2022)

Rubens (2022)

Guilherme Arana (2021 e 2022)

Otávio (2022)

Fausto Vera (2023)

Alan Franco (2021)

Zaracho (2021 e 2022)

Bernard (2013)

Hulk (2021 e 2022)

Deyverson (2017)

Novidades Encontradas por Cuca em 2022

Após sua saída no final de 2021, Cuca retornou ao Atlético em julho de 2022 e encontrou novas faces no elenco que hoje continuam na equipe. Destaque para o goleiro Gabriel Delfim, o lateral-esquerdo Rubens e o meio-campista Otávio. Naquele momento, Delfim e Rubens estavam em seu primeiro ano como profissionais, enquanto Otávio havia chegado recentemente e atuava como reserva.

Impacto do Retorno de Bernard ao Atlético

A volta de Cuca ao Atlético também reacende sua parceria com Bernard, jogador sob sua liderança entre 2012 e 2013. Bernard destacou-se como um dos principais atletas da equipe naquele período, contribuindo para a conquista da Libertadores. Na temporada de 2012, ele registrou 15 gols e 11 assistências, sendo um dos pilares da equipe vice-campeã nacional.

Ex-Comandados Ausentes no Galo em 2025

Ainda que muitos jogadores do atual elenco tenham sido liderados por Cuca, a formação de 2025 ficará sem quatro desses ex-comandados. O goleiro Matheus Mendes será emprestado ao América, enquanto o lateral-direito Mariano e os atacantes Eduardo Vargas e Alan Kardec não renovarão seus contratos com o Atlético.

Jogadores Liderados por Cuca em Outros Times

Além dos atletas alvinegros, Cuca também trabalhou com dois outros jogadores do Atlético em passagens por diferentes clubes. O meio-campista Fausto Vera foi titular nas duas partidas que Cuca liderou no Corinthians. O atacante Deyverson competiu em 20 jogos e marcou sete gols sob o comando de Cuca em sua primeira temporada no Palmeiras, em 2017.

A trajetória de Cuca no futebol brasileiro é caracterizada por reencontros e uma sinergia notável com seus comandados, elementos que prometem benefícios significativos para o Atlético em sua nova fase. A experiência compartilhada com boa parte do elenco atual pode ser um impulso importante para o futuro do clube.