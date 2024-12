Atlético MG passa pelo maior período sem técnico definido

O Atlético Mineiro está enfrentando importantes dificuldades na contratação de um novo técnico após a saída do argentino Gabriel Milito em 4 de dezembro de 2024, após uma derrota por 2 a 0 contra o Vasco. O clube ficou sem um treinador por 19 dias, o maior intervalo dos últimos cinco anos.

Essa lacuna de liderança tem sido particularmente preocupante para o Atlético, especialmente se comparada ao período de 23 dias de transição em 2019 entre Vagner Mancini e Rafael Dudamel. A incerteza atual afeta o planejamento esportivo do clube, uma situação atípica para um time de sua grandeza.

O Desafiador Processo de Escolha

A busca por um novo técnico não tem sido fácil. Após assegurar a permanência na Série A, o Atlético buscou intensamente o português Luís Castro. Contudo, ele só aceitaria iniciar negociações a partir de 15 de dezembro, o que já atrasou o cronograma do clube.

Embora tenha havido um acordo inicial, uma cláusula existente no contrato de Luís Castro com o Al-Nassr gerou um impasse, adiando assim o anúncio oficial e aumentando a incerteza acerca do comando técnico.

Impactos do Atraso no Planejamento

A falta de um técnico dificulta o planejamento para 2025, pois o clube corre o risco de efetuar contratações desalinhadas com o estilo do futuro treinador. Esta situação pode prejudicar a formação do elenco e comprometer estratégias importantes na próxima temporada.

Mesmo com a contratação dos volantes Gabriel Menino e Patrick em andamento, incertezas permanecem em outras negociações, afetando a busca por jogadores adequados para o novo esquema tático e os desafios do Campeonato Mineiro e competições subsequentes.

Próximos Passos do Atlético Mineiro

Apesar dos desafios, o Atlético Mineiro se esforça para agilizar a definição do novo técnico visando minimizar efeitos negativos. A estreia do time em 2025 ocorre em 19 de janeiro contra o Aymorés, restringindo o tempo para preparação do elenco principal.

Com o time principal participando da Inter&CO Soccer Week na FC Series 2025, nos EUA, a equipe pretende usar jogadores jovens nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o que permitirá testar novas estratégias até solucionar a questão técnica.

Histórico de Trocas de Técnico no Atlético Mineiro

Saída de Vagner Mancini: 11/12/2019

Chegada de Rafael Dudamel: 4/1/2020

Saída de Dudamel: 27/2/2020

Chegada de Jorge Sampaoli: 1/3/2020

Saída de Sampaoli: 22/2/2021

Chegada de Cuca: 5/3/2021

Saída de Cuca: 28/12/2021

Chegada de Turco: 13/1/2022

Saída de Turco: 22/7/2022

Chegada de Cuca: 23/7/2022

Saída de Cuca: 14/11/2022

Chegada de Coudet: 19/11/2022

Saída de Coudet: 11/6/2023

Chegada de Felipão: 16/6/2023

Saída de Felipão: 20/3/2024

Chegada de Milito: 24/3/2024

Enquanto o Atlético Mineiro busca estabelecer estabilidade e continuidade no comando técnico, esses elementos são fundamentais para assegurar sucesso em competições futuras.