Athletico PR deve se despedir de lideranças do elenco visando a série B

Após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, o Athletico-PR iniciou um processo de mudanças profundas. O clube paranaense optou pela dispensa de alguns jogadores renomados, incluindo Pablo, Thiago Heleno, Fernandinho e Nikão. Estas decisões refletem os esforços do clube para se ajustar a uma nova realidade financeira e esportiva.

Com a saída de Pablo, que se mostrou disposto a uma redução salarial mas foi ainda assim liberado, o ataque do Athletico passará por uma grande reformulação. A decisão partiu do presidente Mario Celso Petraglia, que busca direcionar o clube para novos rumos. Thiago Heleno, cujo contrato ia até 2025, também foi dispensado, pois não aceitou ajustar seu salário à nova situação financeira do clube.

Desafios e Novas Direções

Além das saídas já mencionadas, o time passará por outras mudanças significativas. Fernandinho, no final de sua carreira aos 39 anos, também deixará o clube, com o rebaixamento sendo um dos fatores para não renovar seu contrato. Este experiente volante, com passagem pelo Manchester City, está em busca de novos desafios.

Nikão, outro jogador de destaque, também não seguirá no Athletico. Mesmo sem vínculo com o São Paulo, sua dispensa está alinhada ao plano do clube de buscar uma gestão financeira mais equilibrada, enquanto se prepara para a Série B de 2025 de forma viável.

Novos Reforços para 2025

Apesar das saídas, o Athletico-PR já iniciou seu processo de renovação com a contratação de três novos reforços: o volante Raul, o meio-campista Luiz Fernando e o lateral-direito colombiano Hayen Palacios. Com estas aquisições, o clube pretende trazer um novo vigor ao elenco, mirando os desafios da Série B e outras competições do ano.

O clube já se organiza para os próximos torneios, incluindo o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe vê nesta renovação uma oportunidade para se reerguer e voltar à primeira divisão do futebol brasileiro.

O Destino dos Ídolos do Athletico

Quanto ao futuro dos jogadores dispensados, ainda há incertezas, embora eles devam encontrar novos rumos. Fernandinho, com sua experiência internacional, provavelmente encontrará rapidamente um novo clube. Pablo e Thiago Heleno, apesar de ainda estarem formalmente sob contrato, devem buscar novas oportunidades que correspondam a suas expectativas financeiras e de carreira.

Enquanto isso, o foco do clube se volta para integrar os novos atletas e adaptar aqueles que permanecem à nova estratégia. Esta fase de transição é vista como um momento propício para inovação e crescimento, sendo uma perspectiva positiva a longo prazo para o clube e para sua torcida.