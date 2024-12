Arboleda bateu recorde de partidas em 2024

Robert Arboleda, zagueiro do Equador, afirmou-se como um suporte vital na defesa do São Paulo. Desde que chegou ao clube em 2017, demonstrou consistência e competência, emergindo como uma das peças chave do time. Em 2024, Arboleda atingiu um novo marco pessoal, participando do maior número de partidas em uma única temporada pelo Tricolor.

Adaptado às exigências de um dos gigantes do futebol brasileiro, Arboleda ganha a confiança dos torcedores e da comissão técnica. Sua versatilidade e resiliência são traços cruciais para um defensor em uma liga tão competitiva como a brasileira.

Desempenho de Arboleda em 2024

Durante 2024, Arboleda disputou 51 partidas pelo São Paulo, uma conquista admirável para o atleta de 33 anos. Superando seu recorde anterior de 45 jogos na temporada de 2019, ele também marcou dois gols e desempenhou um papel significativo na conquista da Supercopa Rei do Brasil.

Com 4.399 minutos jogados, Arboleda ficou atrás apenas do goleiro Rafael, que somou 4.590 minutos. Esse nível de envolvimento ressalta a importância do zagueiro para o esquema defensivo do clube paulista.

Títulos e Impacto no Morumbi

Presente em momentos gloriosos do São Paulo, Arboleda conquistou três títulos desde sua chegada: Campeonato Paulista de 2021, Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei do Brasil em 2024. Esses triunfos reforçam sua posição como um dos zagueiros mais vitoriosos da história recente do clube.

A experiência internacional adquirida com a seleção equatoriana, aliada à consistência no clube, faz de Arboleda uma figura respeitada no cenário do futebol sul-americano.

Destaque Defensivo Over the Years

A trajetória de Arboleda no São Paulo é marcada por habilidades defensivas excepcionais e sua liderança inata. Ele formou parcerias sólidas na zaga com diversos colegas, recentemente com Alan Franco. Essa colaboração foi vital para garantir ao clube uma vaga na Copa Libertadores de 2025, finalizando o Brasileirão de 2024 na sexta posição.

Suas estatísticas comprovam sua regularidade: atuou em 23 jogos em 2017, 40 em 2018, 39 em 2020 e 2021, 24 em 2022 e 42 em 2023. Este histórico demonstra sua contínua importância e habilidade em superar novos desafios.

Legado e Perspectivas Futuras

Com contrato estendido além de 2024, Arboleda continuará a ser uma peça essencial na busca do São Paulo por glórias futuras. Sua experiência e talento defensivo são recursos valiosos, especialmente diante da competitividade do futebol na América Latina.

O cenário futuro para Arboleda no São Paulo é promissor, com oportunidades de conquistar mais títulos e consolidar ainda mais seu legado no clube. A expectativa da torcida é que ele siga inspirando seus colegas e trazendo conquistas para o Tricolor paulista.