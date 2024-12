Além do Athletico: outros clubes que se deram mal no ano do centenário

Alcançar 100 anos é um marco de grande importância para qualquer entidade, especialmente para os clubes de futebol no Brasil. No entanto, essa celebração não garante vitórias em campo. Muitos clubes tradicionais viveram momentos de instabilidade em seus anos de centenário, enfrentando desafios inesperados. Este artigo analisa as experiências distintas de alguns clubes brasileiros ao completarem um século de história.

O Athletico Paranaense, chamado de Furacão, viveu um centenário de altos e baixos. Embora tenha conquistado o Campeonato Paranaense, o clube foi eliminado cedo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Além disso, começou o Campeonato Brasileiro com a meta de alcançar o G6, mas acabou rebaixado para a Série B após perder para o Atlético-MG.

Clubes que Passaram por Dificuldades no Centenário

Clubes como Atlético-MG, Botafogo, Corinthians e Coritiba enfrentaram adversidades em seus anos centenários. Em 2008, o Atlético-MG terminou como vice-campeão mineiro e lutou contra o rebaixamento na Série A. Em 2004, o Botafogo quase caiu para a Série B, e o Corinthians não conseguiu conquistar títulos naquele ano. O Coritiba foi rebaixado à segunda divisão em seu centenário em 2009.

Atlético MG (2008): vice para o Cruzeiro no Campeonato mineiro levando 5×0 no primeiro jogo, eliminado nas quartas da Copa do Brasil, eliminado na primeira fase da Sul-Americana, brigou para não cair no Brasileirão;

Botafogo (2004): terminou em 20º no Brasileirão (um ponto acima do Z4), caiu antes das finais do carioca, eliminado na Copa do Brasil ainda na segunda fase;

Corinthians (2010): terminou o ano sem título, eliminado nas oitavas da Libertadores, fora das Semifinais do Paulista;

Coritiba (2009): vice do paranaense, eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, rebaixado no Brasileirão;

Cruzeiro (2021): jogando a série B sem conseguir acesso, eliminado na Copa do brasil, eliminado no Mineiro para o Atlético;

Flamengo (1995): terminou o Brasileirão em 21º, perdeu para o Flu na final do carioca, vice na supercopa, caiu nas semifinais da Copa do Brasil;

Fluminense (2002): venceu o carioca, caiu nas semis do brasileiro, eliminado da Copa do Brasil e eliminado na Copa dos Campeões;

Grêmio (2003): escapou do rebaixamento na última rodada, caiu na primeira fase do gaúcho, caiu nas quartas da Libertadores;

Palmeiras (2014): perdeu nas semis do Paulistão, parou nas oitavas da Copa do Brasil, quase foi rebaixado para a série B, perdeu na estreia do Allianz Parque;

Clubes que Tiveram Sucesso no Centenário

Por outro lado, o Vasco e o Fortaleza alcançaram conquistas notáveis em seus anos centenários. Em 1998, o Vasco levantou a taça da Copa Libertadores e venceu o Campeonato Carioca. Já o Fortaleza, em 2018, conseguiu subir para a Série A e conquistou a Série B, apesar de perder a final estadual para o Ceará.

Impacto dos Centenários nos Clubes Brasileiros

O centenário de um clube é uma oportunidade para reflexão e pode ter efeitos duradouros, seja de forma positiva ou negativa. Para alguns, como o Fortaleza, pode renovar o entusiasmo e a determinação. No entanto, outros clubes enfrentaram as pressões das expectativas de forma menos favorável, resultando em rebaixamentos e dificuldades financeiras e administrativas.

As narrativas dos centenários destacam a natureza imprevisível do futebol e que o sucesso nunca é garantido, independentemente da trajetória ou fama de um clube. Esses momentos permitem celebrar as conquistas passadas e planejar o futuro, mas também podem revelar fragilidades e exigir transformações significativas.