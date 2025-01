19 dos 20 times que mais jogaram em 2024 são brasileiros, veja lista

O futebol brasileiro é renomado por sua intensidade e o vasto número de competições em que os clubes participam ao longo do ano. Em 2024, uma análise da plataforma Sofascore destacou essa característica, mostrando que os times brasileiros estão entre os que mais jogaram mundialmente. Isso reflete tanto a alta competitividade local quanto a carga extensa de jogos enfrentada pelos atletas.

Segundo a pesquisa, 19 dos 20 clubes que mais jogaram no mundo em 2024 são brasileiros. O Botafogo liderou com 75 partidas, coroando o ano com o título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, além de disputar a Copa Intercontinental no Catar. Em comparação, o PAOK da Grécia, clube mais ativo na Europa, realizou 61 partidas, 14 a menos que o Botafogo.

Qual é a Carga de Jogos dos Clubes Brasileiros?

Além do Botafogo, outros times aparecem na lista: Atlético-MG, Athletico-PR, Flamengo e Fortaleza com 73 jogos cada, seguidos por Corinthians com 72. RB Bragantino, Bahia e São Paulo também se destacaram, jogando entre 70 e 68 partidas. Veja a lista:

Botafogo – 75 jogos

Atlético, Athletico-PR, Flamengo e Fortaleza – 73 jogos

Corinthians – 72 jogos

RB Bragantino – 70 jogos

Bahia – 69 jogos

Cuiabá e São Paulo – 68 jogos

Fluminense, Grêmio e Palmeiras – 67 jogos

Cruzeiro e Internacional – 64 jogos

Juventude – 62 jogos

Atlético-GO, Vasco, Vitória e PAOK (Grécia) – 60 jogos

Por Que os Clubes Brasileiros Jogam Tanto?

A diferença no número de jogos se deve a diversos fatores, especialmente o volume de torneios locais e internacionais. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana são competições que aumentam significativamente a carga de partidas dos clubes.

Além dessas, os campeonatos estaduais contribuem com um número considerável de jogos. Este ritmo de competição faz parte da cultura do futebol no Brasil e permite que clubes como Atlético-GO e Cruzeiro completem temporadas com mais de 60 partidas, como registrado em 2024.

Quais são as Implicações para os Jogadores?

O número elevado de partidas pode afetar os jogadores, resultando em desgaste físico e aumentando o risco de lesões. As equipes técnicas devem gerenciar cuidadosamente o esforço dos atletas para mantê-los em boas condições ao longo do ano. Contudo, esta rotina intensa oferece aos jogadores a oportunidade de competir em diversos níveis e ganhar experiência valiosa.

Embora desafiador, o calendário futebolístico brasileiro proporciona um ambiente dinâmico e robusto, onde o talento é constantemente testado e desenvolvido. Essa característica singular do futebol brasileiro se destaca em uma cena global dominada por diferentes estratégias e abordagens competitivas.