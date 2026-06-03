O anúncio de uma das lutas do card do Spaten Fight Night 3 marca um movimento histórico na trajetória do Jiu-Jitsu competitivo. Nicholas Meregali e Felipe Pena vão se enfrentar em um duelo sem kimono, na primeira vez em que o evento inclui uma luta da modalidade entre as suas atrações. Por mais que o Jiu-Jitsu, com e sem kimono, esteja em uma fase de amplo crescimento ao redor do mundo, é importante assinalar que o esporte ainda é consumido dentro de um nicho.

Assistir a uma luta de Jiu-Jitsu no Spaten Fight Night quebra esse padrão. No Brasil, ele será transmitido ao vivo, no dia 29 de agosto, pela Rede Globo, o que garante milhões de espectadores. A rivalidade entre Meregali e Pena, atletas de renome global, atende bem às expectativas de um evento cercado de grandeza.

Nicholas Meregali, natural do Rio Grande do Sul, foi por muito tempo um dos atletas de Jiu-Jitsu que mais soube manter a imagem em evidência. A excepcionalidade dele como atleta é indiscutível. Meregali é três vezes campeão mundial pela IBJJF e construiu uma carreira sólida no grappling, treinando sob a orientação de John Danaher, nos Estados Unidos.

A imagem pública do atleta, quando ele passava por uma fase de invencibilidade que durou dois anos, era fortemente vinculada à arrogância ou autoconfiança. Uma percepção que variava, do hater ao fã. Nicholas era conhecido por provocar os adversários e ressaltar as próprias habilidades, sempre sem moderação. Para alguns, um exagero; para outros, faz parte do jogo. Enquanto permanecia vencendo, ele prometia e realmente entregava.

Primeiro embate aconteceu em 2018 no palco do Mundial da IBJJF; os dois estavam na corrida pelo ouro do absoluto

Felipe Pena, figura proeminente da Gracie Barra, foi por um bom tempo alvo de Nicholas. Dono de títulos das competições mais prestigiadas do mundo, os mundiais da IBJJF e do ADCC, Felipe se deparou com Nicholas pela primeira vez na elite do esporte em uma disputa de quartas de final do absoluto, no Mundial de 2018. O resultado não foi favorável para ‘Preguiça’, que acabou finalizado em um estrangulamento. Três anos depois, no Mundial de 2021, Felipe teria a chance de revanche contra Meregali na grande final do absoluto daquele ano, mas uma desclassificação mudou o rumo da história.

Na semifinal do pesadíssimo, contra Victor Hugo, Nicholas Meregali venceu a luta, mas foi desclassificado por falta disciplinar. Por ter enfrentado a torcida do rival, mostrando o dedo do meio, o atleta foi penalizado e impedido de atuar nas finais. Ele também estava com a vaga carimbada no último duelo do peso aberto, que tinha Felipe Pena esperando por ele.

A revanche aconteceu em Las Vegas, no grappling, em evento com a chancela do UFC

Depois do episódio, a carreira de ambos seguiu rumo próprio e a revanche demorou para acontecer. Cinco anos depois, a partir da data do primeiro confronto da dupla, o UFC Fight Pass Invitational, evento de Jiu-Jitsu sem kimono, promoveu essa colisão de gigantes.

A expectativa pelo embate foi aquecida por provocações que duraram meses nas redes sociais. A luta, que aconteceu em dezembro de 2023, em Las Vegas, durou o máximo do tempo regulamentar, 10 minutos. O ritmo que Meregali imprimiu nessa parcial foi suficiente para ele mostrar melhor preparo físico. Na prorrogação, tirando proveito do fôlego comprometido de ‘Preguiça’, Nicholas conseguiu a queda e progrediu para as costas, quando mais uma vez finalizou o rival no pescoço. Duas vitórias a zero para o gaúcho, também conhecido na comunidade do esporte como ‘Alemão’.

Agora, o hiato dessa rivalidade está com os dias contados. Felipe Pena foi anunciado primeiro enquanto o nome do oponente permanecia um mistério. O faixa-preta da Gracie Barra vem de um ritmo de ação mais favorável, já que Meregali acabou de atravessar uma fase sombria: cinco cirurgias para reparo de lesões em um período inferior a dois anos. Apesar disso, o ‘Alemão’ já voltou à ação em 2026, quando enfrentou e venceu Nico Maglicic no UFC BJJ 5. ‘Preguiça’, por sua vez, terá no Spaten Fight Night 3 sua primeira oportunidade de performar na temporada. Como nos velhos tempos, as provocações já valorizam o duelo.

Foi Meregali, como de costume, quem começou. “Mais freguês que marido em divórcio”, disse em postagem nas redes sociais. Em seguida, o adversário reagiu. “Minha gauchinha”. A luta de Jiu-Jitsu sem kimono no Spaten Fight Night vai seguir as mesmas regras do BJJ Stars, com três rounds de cinco minutos.