O processo de evolução em uma arte marcial, aqui vamos nos ater ao Jiu-Jitsu, não acontece sem um acúmulo gradual de conhecimento. É por isso que a validação desse aprendizado vem com a graduação, um protocolo que legitima o passo a passo de quem se compromete, ao longo do tempo, com o aprendizado. Todo esse acervo de conhecimento compartilhado entre gerações, um alicerce fundamental do Jiu-Jitsu que se pratica hoje, fez da BJJ Evidence uma necessidade.

A marca, um ecossistema global que conjuga ciência, tecnologia e desenvolvimento humano como propulsores da evolução dentro do esporte, promete democratizar o conhecimento e promover desenvolvimento real, do praticante ao atleta. Acumular experiência no tatame, dia após dia, em contato com posições e movimentações diversas, não é sinônimo de aprendizado efetivo. Aprender Jiu-Jitsu, de fato, é uma experiência subjetiva; alguns demonstram mais aptidão, outros apresentam dificuldades para assimilar. Imagina ter acesso a uma plataforma que potencializa todas as fontes de conhecimento do Jiu-Jitsu e organiza, com métodos educacionais, tudo aquilo que é entregue dentro da academia? Com a BJJ Evidence, é possível.

Quem enxergou a possibilidade de aprimorar o ensino da Arte Suave com mecanismos científicos comprovados, dentro de uma plataforma multifuncional, foi o cientista Dr. Aldo Fontes Pereira, faixa-preta de Jiu-Jitsu e pós-doutor pela UFRJ com vasta atuação em ciência da aprendizagem. “Nunca enxerguei a ciência como algo que veio para corrigir o Jiu-Jitsu. O que a ciência pode fazer é ajudar a entender melhor como as pessoas aprendem, como desenvolvem habilidades e como podemos facilitar esse processo”, é essa a essência da BJJ Evidence.

THE MAT NATION – Você tem uma trajetória consolidada como cientista. Em que momento surgiu a percepção de que o Jiu-Jitsu precisava de uma abordagem mais conectada à ciência, tanto no entendimento técnico quanto nos métodos de ensino e desenvolvimento dos atletas?

Dr. Aldo Fontes Pereira – Na verdade, essa percepção surgiu de forma muito natural. Enquanto eu construía minha carreira acadêmica e científica, também seguia minha trajetória dentro do Jiu-Jitsu. Durante muitos anos vivi esses dois mundos simultaneamente. De um lado, pesquisando aprendizagem, biomecânica, traumatologia, desenvolvimento humano e produção de conhecimento. Do outro, treinando, ensinando e convivendo com atletas e professores. Com o tempo, comecei a perceber que muitos desafios encontrados dentro do Jiu-Jitsu eram semelhantes aos que observávamos em ambientes educacionais e profissionais. Muitas vezes existia conhecimento de altíssimo nível, mas faltavam ferramentas para organizá-lo, transmiti-lo e torná-lo mais acessível. Nunca enxerguei a ciência como algo que veio para corrigir o Jiu-Jitsu. Pelo contrário. O Jiu-Jitsu construiu um patrimônio de conhecimento extraordinário ao longo de décadas. O que a ciência pode fazer é ajudar a entender melhor como as pessoas aprendem, como desenvolvem habilidades e como podemos facilitar esse processo. A BJJ Evidence nasce justamente dessa visão: utilizar a ciência como uma ferramenta para potencializar algo que já é muito valioso.

THE MAT NATION – A BJJ Evidence se apresenta como um ecossistema completo do Jiu-Jitsu, indo além das técnicas e incluindo áreas como nutrição, prevenção de lesões e marketing pessoal. Dentro desse conceito amplo, qual será o principal diferencial da plataforma para atrair e manter a atenção do praticante e do atleta de alto rendimento?

Dr. Aldo Fontes Pereira – Eu acredito que o principal diferencial não está no conteúdo em si, mas na experiência de desenvolvimento que queremos proporcionar. Hoje existe muito conteúdo disponível. O desafio não é mais encontrar informação. O desafio é transformar informação em evolução real. Nós queremos construir um ambiente onde o praticante não seja apenas um espectador. Queremos que ele participe ativamente do processo de aprendizagem. Imagine um atleta assistindo a uma posição. Em vez de apenas assistir ao vídeo, ele poderá explorar diferentes ângulos, aprofundar detalhes específicos, interagir com especialistas, receber direcionamentos e conectar aquele conhecimento com outras áreas importantes da sua jornada. Além disso, acreditamos que o desenvolvimento de um atleta não acontece apenas no treino. Nutrição, prevenção de lesões, preparação física, comunicação, construção de carreira e desenvolvimento pessoal também fazem parte do processo. Por isso falamos em ecossistema. Porque a evolução no Jiu-Jitsu raramente depende de apenas um fator.

THE MAT NATION – O Jiu-Jitsu evoluiu muito nas últimas décadas e hoje vive um processo evidente de profissionalização. Mesmo assim, ainda existem lacunas importantes na formação e na rotina dos atletas. Quais problemas do cenário atual a BJJ Evidence acredita conseguir resolver através das funcionalidades e conteúdos oferecidos?

Dr. Aldo Fontes Pereira – A primeira lacuna, infelizmente, é o acesso. Ainda existem muitos talentos, sejam professores, sejam atletas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo que não possuem acesso frequente a professores, especialistas ou oportunidades de desenvolvimento que poderiam acelerar sua evolução. Outra questão é a fragmentação do conhecimento. Muitas vezes o atleta encontra informações em diversos lugares, mas sem uma estrutura que o ajude a conectar tudo isso de maneira coerente. Também percebemos desafios relacionados à prevenção de lesões, planejamento de carreira, construção de imagem profissional, geração de oportunidades e até mesmo à transição para a vida após a competição. O esporte evoluiu muito tecnicamente, mas ainda existem oportunidades para melhorar a forma como apoiamos o atleta ao longo de toda sua jornada. Nosso objetivo é contribuir justamente nesses pontos, criando caminhos que aproximem pessoas, conhecimento e oportunidades.

THE MAT NATION – A BJJ Evidence quer se vincular a atletas renomados, seja em seminários ou nos cursos oferecidos, para credibilizar ainda mais o projeto. Darlan Casaca e Rerisson Gabriel, por exemplo, são alguns dos nomes atuantes no ecossistema da BJJ Evidence. Como a plataforma pretende se aproximar de personalidades consolidadas do esporte para ganhar autoridade e fortalecer a conexão com atletas em formação no alto rendimento?

Dr. Aldo Fontes Pereira – Acredito que as relações mais duradouras são construídas através de propósito e geração de valor. Nossa intenção nunca foi simplesmente reunir grandes nomes para aumentar a visibilidade. O que buscamos é criar um ambiente onde atletas, professores e especialistas percebam que podem contribuir para algo maior do que eles próprios. Queremos construir um espaço onde conhecimento seja preservado, compartilhado e utilizado para ajudar outras pessoas a evoluírem. Quando um atleta percebe que sua experiência pode impactar positivamente a trajetória de centenas ou milhares de praticantes, essa conexão acontece de forma muito natural. Acreditamos que a credibilidade será uma consequência do trabalho realizado, da qualidade das experiências entregues e das relações construídas ao longo do tempo.

THE MAT NATION – Como será a experiência prática de consumo da plataforma? A proposta envolve aplicativo próprio, cursos hospedados dentro do ecossistema da BJJ Evidence e recursos interativos? Como vocês imaginam a jornada do usuário dentro desse ambiente?

Dr. Aldo Fontes Pereira – Nós imaginamos uma experiência muito diferente do modelo tradicional de consumo de conteúdo no Jiu-Jitsu. Teremos ferramentas que também são utilizadas em grandes universidades internacionais. O objetivo é que o usuário não entre apenas para assistir a um curso, mas para fazer parte de um ambiente de desenvolvimento contínuo. Estamos construindo um ecossistema expansível que reúne conteúdos educacionais, experiências interativas, conexões com professores e atletas, recursos tecnológicos e ferramentas que possam apoiar diferentes etapas da jornada de cada praticante. A tecnologia terá um papel importante, mas sempre como meio e não como fim. Queremos que ela ajude a organizar o aprendizado, facilitar conexões, personalizar experiências e tornar o acesso ao conhecimento mais eficiente. No futuro, imaginamos um ambiente onde um praticante do interior do Brasil possa aprender com referências internacionais ou de qualquer canto do Brasil, interagir com especialistas, acompanhar sua evolução e encontrar oportunidades que antes estavam restritas a poucos centros de treinamento de excelência. Se conseguirmos aproximar pessoas e tornar o conhecimento mais acessível, já estaremos cumprindo uma parte muito importante da missão da BJJ Evidence.