O ídolo Zico afirmou que Neymar só deve disputar a Copa do Mundo de 2026 se apresentar plenas condições físicas. O “Galinho” utilizou sua experiência traumática no Mundial de 1986 como um alerta sobre os riscos de atuar sem o ritmo ideal na seleção brasileira.

A falta de continuidade física e o desafio no Santos

Atualmente no Santos, o atacante de 34 anos busca retomar o protagonismo após longos períodos de inatividade. Zico destacou que o maior obstáculo para o craque não é o talento, mas a falta de sequência em campo. Sem continuidade, o desempenho em um torneio de alta intensidade fica comprometido.

“Cada um tem seus métodos, suas escolhas. Poucos são tão fãs do Neymar quanto eu. Deus deu uma qualidade e uma capacidade grande para ele jogar futebol. Mas ele não está conseguindo ter essa continuidade, vai ficar a critério do treinador saber se para ele os 70%, 50% ou 40% podem ser importantes para a Seleção. A gente já viu em outras modalidades, treinadores convocarem jogadores para poder fazer parte do plantel e ajudar. Principalmente no vôlei. O Brasil já foi campeão mundial e olímpico com jogadores que não estavam em grande ritmo, mas o treinador levou porque confiava neles”, disse o ex-jogador em entrevista ao Redação SporTV.

O Galinho ainda relembrou a Copa de 1986, quando ele atuou com problemas no ligamento do joelho. Em outras ocasiões, Zico já afirmou que se arrependeu de ter ido para o torneio, pela exposição que sofreu jogando machucado.