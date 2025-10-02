Vitinho, do Botafogo, é convocado para amistosos da seleção

Após corte por lesão de Vanderson, Carlo Ancelotti escolheu jogador do Glorioso para jogos contra Coreia do Sul e Japão
O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a seleção brasileira, nesta quinta-feira, 2. Após a lesão de Vanderson, do Monaco, a CBF oficializou a entrada do atleta na lista.
Aos 26 anos, o jogador voltará a defender o Brasil, estando à disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos próximos dias 10 e 14, respectivamente. Na última Data-Fifa, foi chamado por Carlo Ancelotti na mesma condição de substituir Vanderson e estreou em derrota contra a Bolívia, em La Paz.
PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital
O lateral é titular do Botafogo e tem 50 jogos realizados pelo clube na temporada. Apesar da fase de oscilação da equipe, tem dois gols e três assistências, que o credenciam como um dos atuais destaques.
Vitinho foi formado nas categorias de base do Cruzeiro, onde estreou profissionalmente. Ainda muito jovem, em 2018, partiu para o Cercle Brugge, da Bélgica, time em que ficou até 2022.
Após passagem pelo futebol belga, chegou ao Burnley, da Inglaterra. O lateral fez boas temporadas no futebol britânico e chegou ao Glorioso em 2024, para conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
GOLEIROS:
Bento – Al-Nassr
Ederson – Fenerbahçe
Hugo Souza – Corinthians
LATERAIS:
Caio Henrique – Monaco
Carlos Augusto – Inter de Milão
Douglas Santos – Zenit
Vitinho – Botafogo
Wesley – Roma
ZAGUEIROS:
Éder Militão – Real Madrid
Fabrício Bruno – Cruzeiro
Gabriel Magalhães – Arsenal
Lucas Beraldo – PSG
MEIO-CAMPISTAS:
André – Wolverhampton
Bruno Guimarães – Newcastle
Casemiro – Manchester United
João Gomes – Wolverhampton
Joelinton – Newcastle
Lucas Paquetá – West Ham
ATACANTES:
Estêvão – Chelsea
Gabriel Martinelli – Arsenal
Igor Jesus – Nottingham Forest
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Richarlison – Tottenham
Rodrygo – Real Madrid
Vinicius Júnior – Real Madrid