Seleção Brasileira

Vitinho, do Botafogo, é convocado para amistosos da seleção

Após corte por lesão de Vanderson, Carlo Ancelotti escolheu jogador do Glorioso para jogos contra Coreia do Sul e Japão

Publicado por: Redação em 02/10/2025 às 14:37 - Atualizado em 02/10/2025 às 14:37
Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a seleção - Vítor Silva/BFR

O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a seleção brasileira, nesta quinta-feira, 2. Após a lesão de Vanderson, do Monaco, a CBF oficializou a entrada do atleta na lista.

Aos 26 anos, o jogador voltará a defender o Brasil, estando à disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos próximos dias 10 e 14, respectivamente. Na última Data-Fifa, foi chamado por Carlo Ancelotti na mesma condição de substituir Vanderson e estreou em derrota contra a Bolívia, em La Paz.

O lateral é titular do Botafogo e tem 50 jogos realizados pelo clube na temporada. Apesar da fase de oscilação da equipe, tem dois gols e três assistências, que o credenciam como um dos atuais destaques.

Vitinho foi formado nas categorias de base do Cruzeiro, onde estreou profissionalmente. Ainda muito jovem, em 2018, partiu para o Cercle Brugge, da Bélgica, time em que ficou até 2022.

Após passagem pelo futebol belga, chegou ao Burnley, da Inglaterra. O lateral fez boas temporadas no futebol britânico e chegou ao Glorioso em 2024, para conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

A atual lista da seleção brasileira

GOLEIROS:

Bento – Al-Nassr
Ederson – Fenerbahçe
Hugo Souza – Corinthians

LATERAIS:

Caio Henrique – Monaco
Carlos Augusto – Inter de Milão
Douglas Santos – Zenit
Vitinho – Botafogo
Wesley – Roma

ZAGUEIROS:

Éder Militão – Real Madrid
Fabrício Bruno – Cruzeiro
Gabriel Magalhães – Arsenal
Lucas Beraldo – PSG

MEIO-CAMPISTAS:

André – Wolverhampton
Bruno Guimarães – Newcastle
Casemiro – Manchester United
João Gomes – Wolverhampton
Joelinton – Newcastle
Lucas Paquetá – West Ham

ATACANTES:

Estêvão – Chelsea
Gabriel Martinelli – Arsenal
Igor Jesus – Nottingham Forest
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Richarlison – Tottenham
Rodrygo – Real Madrid
Vinicius Júnior – Real Madrid

