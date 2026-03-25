De volta à seleção brasileira após quase quatro anos, o meio-campista Danilo se vê mais preparado para convencer o técnico Carlo Ancelotti em uma nova oportunidade com a amarelinha. Convocado pela primeira vez, curiosamente, às portas da Copa do Mundo de 2022, mas sem conseguir ficar na lista que jogou o Mundial, o jogador do Botafogo acredita que pode utilizar a maturidade adquirida após passagens por Palmeiras e Notthingham Forest para permanecer no grupo que estará na competição em 2026.

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“No Palmeiras, eu era mais novo e estava começando a criar um nome no futebol brasileiro e uma história linda. Agora, estou mais cascudo, mais experiente. Fui para fora, joguei no Nottingham Forest, da Premier League, e voltei para o Botafogo. Vivo uma grande fase novamente, acho que estou mais preparado nesta (convocação) do que quando vim pelo Palmeiras”, explicou em entrevista à CBF TV.

Contratado em julho do ano passado pelo clube carioca por 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões à época), o jogador briga pela artilharia do Brasileirão. Em seis jogos pela Série A, soma cinco gols, além de ter dado também uma assistência. Apenas Carlos Vinicius, do Grêmio, com seis, balançou mais as redes.

“Está sendo diferente. Nunca imaginei que iria brigar pela artilharia do Brasileiro e estou muito feliz que estou podendo fazer os gols e ajudar a equipe do Botafogo também”, celebrou.