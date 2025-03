Veja o ranking dos salários mais absurdos de 2024

O futebol se transformou em um dos esportes mais lucrativos do mundo, com jogadores de elite se tornando marcas globais. Os salários estratosféricos refletem não apenas o talento, mas também a influência de ligas emergentes e o impacto econômico do esporte. A seguir, exploramos os dez maiores salários da história, destacando como contratos milionários estão redefinindo o mercado.

Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr

Quem lidera a lista dos maiores salários

Cristiano Ronaldo encabeça a lista com um salário anual de 200 milhões de euros. Em 2023, sua transferência para o Al-Nassr, na Arábia Saudita, marcou um novo patamar nos contratos. Sua presença elevou a visibilidade da liga local, atraindo investimentos e atenção global.

Karim Benzema divide o topo da lista, também recebendo 200 milhões de euros anuais no Al-Ittihad. Sua mudança para o Oriente Médio reforça a tendência de jogadores consagrados migrarem para ligas financeiramente agressivas.

Quais outros jogadores estão entre os mais bem pagos

Neymar Jr. aparece em terceiro, com 160 milhões de euros anuais no Al-Hilal. O astro brasileiro mantém seu status como uma das figuras mais influentes do esporte, mesmo fora dos campos europeus.

N’Golo Kanté, contratado pelo Al-Ittihad, garante 100 milhões de euros anuais. Sua eficiência em campo e humildade contrastam com o valor astronômico, mostrando a diversidade de perfis atraídos por ligas emergentes.

Como os salários refletem a dinâmica do futebol global

Na Europa, Kylian Mbappé lidera com 72 milhões de euros anuais no Paris Saint-Germain. Sua permanência no continente destaca a capacidade de clubes tradicionais reterem talentos.

Lionel Messi, após sair do PSG, assinou com o Inter Miami por 60 milhões de euros anuais. Sua chegada à MLS elevou o perfil do futebol norte-americano, atraindo olhares internacionais.

Outros destaques:

Riyad Mahrez : 52,2 milhões de euros/ano (Al-Ahli).

: 52,2 milhões de euros/ano (Al-Ahli). Sadio Mané : 40 milhões de euros/ano (Al-Nassr).

: 40 milhões de euros/ano (Al-Nassr). Frenkie de Jong : 37,5 milhões de euros/ano (Barcelona).

: 37,5 milhões de euros/ano (Barcelona). Kalidou Koulibaly: 34,7 milhões de euros/ano (Al-Hilal).

