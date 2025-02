Vasco x Fluminense: horário, escalações e onde assistir

O Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam nesta oitava rodada do Campeonato Carioca 2025. O embate está marcado para esta quarta-feira, 5 de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Gigante da Colina busca assumir a liderança da Taça Guanabara, enquanto o Tricolor das Laranjeiras tenta superar a fase complicada na competição.

Com ambos os times vindo de momentos distintos, o Vasco chega fortalecido, ocupando a segunda posição na tabela com 13 pontos, empatado com o Volta Redonda, líder atual. Em contrapartida, o Fluminense, sob comando de Mano Menezes, necessita de uma reviravolta após acumular apenas sete pontos e figurar na nona posição.

LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.

Onde Assistir ao Jogo Vasco x Fluminense ao Vivo?

Os torcedores que desejam acompanhar o clássico entre Vasco e Fluminense não faltarão opções de transmissão. Os canais disponíveis incluem a Band na TV aberta, o serviço de pay-per-view Premiere, além dos canais Canal GOAT e VascoTV no YouTube. A bola começará a rolar às 21h30, horário de Brasília, trazendo grandes emoções para os fãs de futebol.

Quais São os Desfalques para o Clássico?

Para o confronto, o Vasco não poderá contar com três jogadores que permanecem fora de combate devido a lesões: Adson, David e Guilherme Estrella. Ainda há incertezas sobre a presença de Paulo Henrique, que sentiu desconfortos na última partida. Caso o lateral não jogue, Puma Rodriguez é o provável substituto.

Por parte do Fluminense, Mano Menezes terá que compor sem Ganso e Renato Augusto, ambos do meio de campo, além de não poder contar com Lelê, que ainda se recupera de lesão sofrida na temporada anterior. Com essas baixas, cabe ao treinador ajustar seu esquema tático para lidar com os desafios do clássico.

Histórico de Confrontos e Expectativas para o Resultado

A história registra 334 confrontos entre Vasco da Gama e Fluminense, com um leve predomínio do cruzmaltino em vitórias, com 122 triunfos contra 111 do rival tricolor, com seis empates. No último encontro, ambos os times empataram por 2 a 2, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao confronto deste domingo.

Analisando as campanhas recentes, o Vasco mostra consistência com um retrospecto de vitórias e empates, enquanto o Fluminense tenta sair de uma fase alternada entre derrotas e empates. A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambos os times buscando afirmação, e o palpite de muitos especialistas é um empate.

Futuro dos Times no Campeonato

Com o Campeonato Carioca ainda em seu início, crescimento e adaptação são palavras de ordem para os clubes. Para o Vasco, manter a invencibilidade e buscar a liderança é o foco imediato, enquanto o Fluminense visa a recuperação e aspira por uma posição mais favorável na tabela.

O clássico desta quarta-feira promete ser não apenas um teste para as estratégias dos treinadores, mas também uma demonstração de como as equipes se moldarão para os próximos embates. A temporada está aberta e cada ponto é crucial para definir o rumo de Vasco e Fluminense na disputa carioca.

