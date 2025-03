Torcida protesta contra SAF do Coritiba no escritório de Roberto Justus

Dezenas de torcedores do Coritiba protestaram na manhã desta terça-feira, 25, em frente à sede da Treecorp Investimentos, empresa que controla a SAF do clube desde 2023. A insatisfação com a gestão mobilizou grupos a deixarem a capital paranaense para manifestar na porta da empresa, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos principais centros financeiros do Brasil.

Nas faixas, mais manifestos como “vergonha”, “safados” e “reegolpe”

Segundo informações do site ge, D’Ancona está fora do Brasil. Acompanhado do head esportivo William Thomas, ele foi conhecer as dependências do Independiente del Valle, no Equador, clube reconhecido por seu trabalho realizado nas categorias de base.

Na temporada, o Coritiba caiu no estadual ainda nas quartas de final para o Maringá. Na Copa do Brasil, o clube sucumbiu logo na primeira fase para o Ceilândia, o que provocou um vazio de quatro semanas no calendário até o início da Série B, única competição que disputará no segundo semestre. O time só volta a jogar no próximo dia 5 de abril, diante do Vila Nova-GO.

A Treecorp é dona de 90% das ações do clube, enquanto os outros 10% pertencem À Associação Coritiba FC, que fiscaliza a gestão. A empresa de capital privado é comandada por outros sócios-diretores além de D’Ancona: Filipe Lomarco e Danilo Soares.

A compra foi fechada por um montante de R$ 1,1 bilhão, investidos em até dez anos. Entre os compromissos assegurados por contrato está a quitação total da dívida do clube, a construção de um novo centro de treinamentos, a reforma do estádio Couto Pereira, além de R$ 450 milhões destinados ao futebol.

No fim da tarde, a Treecorp se manifestou afirmando “compartilhar com a torcida o sentimento de frustração com os resultados recentes” e diz “reconhecer publicamente a necessidade de mudanças e fortalecimento” no futebol.

A empresa também explica que “conduz uma gestão responsável, que viabiliza o renascimento do clube” e que já investiu aproximadamente R$ 120 milhões, sendo mais R$ 100 milhões em dívidas quitadas.

Confira a nota completa:

A Treecorp compartilha com a torcida do Coritiba o sentimento de frustração com os resultados recentes e, com transparência, reconhece publicamente a necessidade de mudanças e fortalecimento na sua estrutura de futebol — processo que já está em curso e será anunciado assim que for concluído.

Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a Treecorp vem conduzindo uma gestão responsável, que está viabilizando o renascimento do clube. Desde 2023, já foram investidos aproximadamente R$ 120 milhões no Coritiba. Até o final deste ano, mais de R$ 100 milhões em dívidas estarão quitadas — medida fundamental para garantir um futuro sustentável e maior capacidade financeira para investimentos no futebol.

Estamos certos de que o Coritiba voltará a ocupar o lugar de protagonismo que sua história e sua torcida merecem.

