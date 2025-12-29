Há exatos 12 anos, em 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, sofreu uma grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma pedra enquanto esquiava em Méribel, nos Alpes Franceses. Desde então, o estado de saúde do ex-piloto alemão de 56 anos é um segredo que os familiares se esforçam para manter, o que também abre margem para especulações (e, claro, notícias falsas).

Quando se fala em lendas do esporte mundial, Schumi surge imediatamente como um dos maiorais do automobilismo. No entanto, o alemão que fez história na Ferrari nutria uma paixão intensa que corria paralela às pistas: o futebol. A relação do alemão com a bola não era apenas a de um espectador casual, mas a de um praticante dedicado e torcedor fervoroso.

Torcedor do Colônia

Nascido em Hürth, na Alemanha, Schumacher cresceu próximo à cidade de Colônia. Essa proximidade influenciou diretamente sua escolha clubística: ele era um torcedor declarado do Colônia (FC Köln), atual 11º colocado da Bundesliga.

Membro honorário do clube, o piloto foi visto diversas vezes nas arquibancadas do RheinEnergieStadion, apoiando a equipe, independentemente da fase que o time atravessava na Bundesliga. O clube sempre o tratou como um de seus maiores embaixadores, celebrando suas conquistas nas pistas como vitórias da própria cidade.

Bom de bola e de solidariedade

Engana-se quem pensa que a relação do alemão com o esporte se resumia a assistir aos jogos. Schumacher gostava de jogar futebol e por anos atuou de forma amadora pelo FC Echichens, time da Suíça, onde residia.

Relatos de colegas de equipe descreviam o piloto como um jogador veloz, em ótima forma física e com uma visão de jogo aguçada, atuando muitas vezes como meio-campista ou atacante.

Para além das ligas amadoras, Schumacher era a principal estrela da Nazionale Piloti, uma equipe formada por pilotos de corrida que disputava partidas beneficentes ao redor do mundo. A equipe vestia uma camisa quadriculada em preto e branco, em referência à bandeirada final das corridas.