A Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians agora tem data e horários definidos. O jogo único que põe frente a frente o campeão do Brasileiro e o da Copa do Brasil na disputa pelo primeiro troféu do ano será em 1º de fevereiro, às 16 horas, no estádio Mano Garrincha, em Brasília.

Supercopa Rei

Flamengo x Corinthians

Data: 1/2/2026

Horário: 16 horas

Local: Estádio Mané Garrincha

A confirmação veio neste domingo por um comunicado da CBF. A entidade do futebol brasileiro chegou a pensar em realizar a partida no Rio ou em São Paulo, mas, no fim, prevaleceu a escolha por Brasília – uma cidade do Nordeste também chegou a ser avaliada.

Os torcedores estarão divididos em setores de capacidades iguais no estádio.

Desde quando o torneio foi retomado, em 2020, o Mané Garrincha recebeu a partida em três oportunidades: 2020, 2021 e 2023, em todas elas o Flamengo estava envolvido, tendo sido campeão nas duas primeiras oportunidades.

Corinthians e Flamengo, inclusive, chegaram a se enfrentar na segunda edição da partida entre o campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil. Em 1991, no Morumbi, o Timão levou a melhor.