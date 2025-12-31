A Supercopa do Brasil de 2026 será disputada no dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A decisão colocará frente a frente Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil.

A definição foi oficializada pela CBF, nesta quarta-feira, 31.

Inicialmente prevista para o dia 24 de janeiro, a partida teve a data alterada após ajustes no calendário de início da temporada. A entidade chegou a avaliar a realização do confronto no Nordeste, mas descartou a possibilidade em razão das condições dos gramados. Também foram consideradas as opções de Rio de Janeiro e São Paulo antes da escolha por Brasília.

O Mané Garrincha terá divisão igual de ingressos entre as torcidas, em formato 50/50. Com a mudança, partidas dos campeonatos estaduais das duas equipes serão remanejadas. O Flamengo enfrentaria a Portuguesa no dia 31, enquanto o Corinthians tinha jogo marcado contra o Capivariano no dia 1º.

Esta será a quarta edição da Supercopa realizada em Brasília, todas com participação do Flamengo. O clube carioca disputou o torneio na capital em 2020, contra o Athletico Paranaense, e em 2021 e 2023, diante do Palmeiras. As edições fora do Distrito Federal ocorreram em Cuiabá (2022), Belo Horizonte (2024) e Belém (2025).