O torcedor do Corinthians terá um “problema bom” no próximo domingo, dia 1 de fevereiro: duas finais para assistir, mas ambas praticamente no mesmo horário.

A equipe feminina vai enfrentar o Arsenal na final da Copa dos Campeões da Fifa, primeiro Mundial do futebol feminino, em Londres, às 15h (de Brasília) . Já o time masculino vai enfrentar o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil, às 16h, no Mané Garrincha, na capital federal.

As Brabas do Timão derrotaram o Gotham FC na última quarta-feira, 29, pelas semifinais da competição, por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti. A final contra o Arsenal, que acontece no Emirates Stadium, casa das adversárias, será contra as atuais campeãs da Champions League feminina. Para alcançar a final do mundial, as inglesas golearam o ASFAR, do Marrocos, por 6 a 0.

Já a equipe masculina do Timão, por ter conquistado a Copa do Brasil 2025, vai enfrentar o Flamengo, vencedor do Brasileirão, em jogo único valendo a taça da Supercopa do Brasil. A partida será disputada em campo neutro, no Mané Garrincha, em Brasília.

Onde assistir às finais do Corinthians

A final do Mundial feminino vai ter transmissão da CazéTV no Youtube. A partida, realizada na Inglaterra, terá início às 15 horas (de Brasília).

Já a Supercopa do Brasil, às 16 horas (de Brasília), disputada em Brasília, será transmitida na Globo, Sportv, getv e Premiere. As duas partidas serão no domingo, dia 1.